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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صبري عبد المنعم يرد على انتقادات ظهوره على تيك توك وابتعاده عن الفن | خاص

الفنان صبري عبد المنعم
الفنان صبري عبد المنعم
أوركيد سامي

علق الفنان  القدير المصري صبري عبد المنعم على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا بسبب ظهوره عبر تطبيق تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل قلة مشاركاته الفنية خلال الفترة الحالية، موضحًا حقيقة ابتعاده عن الساحة الفنية، ومؤكدًا أنه لم يعتزل التمثيل كما يعتقد البعض.

وقال صبري عبد المنعم، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن ابتعاده عن المشاركة في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى تعرضه لوعكة صحية في العين، موضحًا أن حالته الصحية كانت السبب الرئيسي وراء غيابه عن الأعمال الفنية، بعدما نصحه الطبيب بالابتعاد عن العمل خلال هذه الفترة حفاظًا على صحته.

وأضاف الفنان صبري عبد المنعم أنه لم يتخذ قرار اعتزال الفن، ولا يزال يعتبر التمثيل جزءًا أساسيًا من حياته ومشواره الفني، مشيرًا إلى أن غيابه عن الساحة الفنية ليس له علاقة برغبته في الابتعاد عن الفن، وإنما فرضته ظروفه الصحية التي حالت دون مشاركته في أعمال جديدة.

صبري عبد المنعم يتحدث عن ظهوره على تيك توك

وعن ظهوره المتكرر عبر تطبيق تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، أوضح صبري عبد المنعم أنه يحرص من خلال هذه المنصات على التواصل مع جمهوره والحديث معهم بشكل مباشر، لافتًا إلى أنه يستمتع بمتابعة تعليقات الجمهور وردود أفعالهم تجاه ما يقدمه.

وأكد أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة مهمة للتقارب بين الفنان وجمهوره، خاصة أنها تتيح له معرفة مدى محبة الناس وتفاعلهم معه، معربًا عن سعادته بالاهتمام الذي يجده من متابعيه وحرصهم على التواصل معه.

وأشار إلى أن ظهوره عبر السوشيال ميديا لا يعني ابتعاده عن الفن أو تخليه عن مشواره الفني، وإنما يمثل وسيلة للتواصل مع الجمهور خلال فترة ابتعاده عن المشاركة في الأعمال بسبب ظروفه الصحية و انة يتمني العودة إلى التمثيل قريبأ 

الحالة الصحية وراء قلة أعمال صبري عبد المنعم

وتأتي تصريحات صبري عبد المنعم لتوضح حقيقة أسباب غيابه عن الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تساؤلات الجمهور حول قلة ظهوره في المسلسلات والأعمال الدرامية، حيث أكد أن الوعكة الصحية التي تعرض لها في العين كانت السبب وراء عدم قدرته على ممارسة عمله بصورة طبيعية.

ويأمل جمهور الفنان صبري عبد المنعم في تحسن حالته الصحية وعودته مجددًا إلى الساحة الفنية، لمواصلة مشواره الذي قدم خلاله العديد من الأدوار والأعمال التي ارتبط بها الجمهور.

الفنان صبري عبد المنعم اخبار الفن نجوم الفن

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