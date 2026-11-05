الكرة في ملعبك .. أسامة حسني يُحذّر إمام عاشور: خسرت جزءًا كبيرًا من رصيدك لدى جماهير الأهلي

وجّه أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، مجموعة من الرسائل المهمة إلى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على خلفية الأزمة الأخيرة التي شهدت استبعاده من المباريات، مؤكدًا أن الأهلي لا يقف على أي لاعب، مهما كانت موهبته أو قيمته الفنية.

وقال أسامة حسني، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن إمام عاشور لاعب كبير ويمتلك موهبة مميزة، ولا يختلف أحد على قدراته، مشيرًا إلى أن وجوده في النادي الأهلي ومنتخب مصر لسنوات طويلة يعكس قيمته الفنية.

وأضاف أن إمام عليه إدراك حقيقة مهمة، وهي أن الأهلي لا يقف على أي لاعب ولن يتوقف على أحد، مستشهدًا بتاريخ النادي الذي شهد اعتزال ورحيل العديد من النجوم الكبار، ومع ذلك استمر في تحقيق البطولات والإنجازات.

وأوضح أن اللاعب الذي يحقق البطولات مع الأهلي ويكسب حب الجماهير يمتلك رصيدًا كبيرًا لديها، لكن أي تصرفات أو أزمات قد تؤدي إلى خصم جزء من هذا الرصيد، وفقًا لحجم الموقف، مؤكدًا أن أزمة تخلف إمام عاشور عن السفر مع الفريق تسببت في خسارته جزءًا كبيرًا من رصيده لدى جماهير القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن جماهير الأهلي قد تتقبل تراجع المستوى الفني للاعب، لكنها تهتم أكثر بالالتزام والجدعنة والولاء للنادي، وأن يكون اللاعب معبرًا عن شخصية الأهلي وقيمه.

وتطرق أسامة حسني إلى موقف إمام عاشور في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن النادي أعلن انتظام اللاعب في التدريبات وعدم معاناته من إصابة، وأن استبعاده جاء بقرار فني، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال مباراة الزمالك، كما ظهر بمردود متراجع في مواجهة القناة، ولم يكن بالشكل المعروف عنه.

وشدد على أن تحديد إصابة اللاعب من عدمها مسؤولية الجهاز الطبي بالنادي، موضحًا أن اللاعب عندما يشارك في المباريات يكون قد حصل على الضوء الأخضر من الناحية الطبية.

ولفت نجم الأهلي السابق إلى أن انشغال إمام عاشور بملف تجديد عقده خلال الفترة الماضية ربما أثر على تركيزه، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي جددوا عقودهم وفقًا للسقف المالي الذي حدده النادي، من أجل تحقيق الاستقرار والتركيز داخل الملعب.

وأكد أن من حق المدير الفني استبعاد إمام عاشور إذا لم يقدم المستوى المطلوب، حتى يستعيد اللاعب مستواه المعهود ويعود بالشكل الذي تنتظره جماهير الأهلي.

رسالة أسامة حسني إلى إمام عاشور

ووجه أسامة حسني نصيحة مباشرة إلى إمام عاشور، مطالبًا إياه بمراجعة نفسه خلال الفترة المقبلة، والاهتمام بالتدريبات والالتزام فيها، إلى جانب تنظيم حياته خارج الملعب والاهتمام بكل التفاصيل المتعلقة بمسيرته الاحترافية.

وشدد على أن أسلوب حياة اللاعب وتصرفاته خارج الملعب لا يقلان أهمية عما يقدمه داخل المستطيل الأخضر، بل إنهما قد يكونان أكثر تأثيرًا في مسيرته ومستقبله.

واختتم أسامة حسني تصريحاته بمطالبة إمام عاشور بالاستماع جيدًا إلى نصائح صالح جمعة، الذي مر بتجارب وظروف مشابهة خلال وجوده في الأهلي، مؤكدًا أن صالح أدرك قيمة وجوده داخل النادي بعد رحيله عنه، وشعر بالفارق بين اللعب في القلعة الحمراء والحياة خارجها.