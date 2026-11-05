قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاذب .. بلاغ بوجود قنبلة على طائرة متجهة من «ميلان» إلى «بوخارست» | تفاصيل
مدبولي: خطة حكومية لترشيد الإنفاق العام في ضوء توترات المنطقة
فرنسا تنقل اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» من مرسيليا إلى باريس .. لهذا السبب
وزير الأوقاف للطلاب الوافدين: حافظوا على منهج الأزهر الوسطي واحملوا رسالته إلى أوطانكم
مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر.. الزمالك والأهلي وبيراميدز في مهمة التأهل
إمام عاشور في مهب الريح.. 3 مباريات خارج الحسابات وأزمة جديدة تهز الأهلي
وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة بقيادات الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
السلطات التشيكية والإيطالية تؤكد عدم العثور على متفجرات بطائرات الركاب
انتخابات أمريكا 2026 تتجاوز حدود واشنطن.. كيف تنعكس نتائجها على العالم؟.. قراءة
وزير الخارجية ونظيره الموريتاني يناقشان تكثيف التنسيق والتعاون الاقتصادي
مباحثات مصرية سعودية حول مستجدات الأوضاع الإقليمية
الزمالك يعيد ترتيب أوراقه.. جلسة مرتقبة مع جون إدوارد وحسام الزناتي يقترب من المنصب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف للطلاب الوافدين: حافظوا على منهج الأزهر الوسطي واحملوا رسالته إلى أوطانكم

د. أحمد نبوي
د. أحمد نبوي
عبد الرحمن محمد

أكد د. أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأزهر الشريف يمثل إحدى أعظم المنح التي حبا الله بها مصر، فهو قلعة علمية عريقة، ومدرسة جامعة، وقبلة علمية يقصدها طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم؛ لما يتميز به من علوم ومعارف ومناهج راسخة تقوم على الاعتدال والوسطية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال كلمته في احتفالية الأزهر الشريف لتكريم الفائزين في الموسم الخامس من المسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب «مواهب وقدرات»، التي ألقاها نيابةً عن د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن مصر تتمتع بالكثير من المواهب والطاقات البشرية المتميزة، مؤكدًا أن من أعظم ما وهبها الله تعالى الأزهر الشريف، بما يمثله من منارة علمية وحضارية تمتد رسالتها إلى مختلف شعوب العالم.

ورحَّب الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالطلاب الوافدين في بلدهم الثاني مصر، وفي رحاب الأزهر الشريف، داعيًا إياهم إلى التمسك بمنهجه الوسطي المعتدل، والحفاظ على ما تلقوه فيه من علوم ومعارف، وحمل رسالته إلى بلدانهم ومجتمعاتهم؛ ليكونوا سفراء لقيمه ومبادئه في مختلف المجالات، موضحا أن منهج الأزهر يمثل سياجًا يحمي العقول من الانحراف نحو التطرف الديني أو اللاديني، من خلال فهم صحيح للدين وتعاليمه، يقوم على الاعتدال والتوازن، مؤكدًا أهمية المحافظة على عقيدة الأزهر وشريعته وفقهه وتنوع مدارسه العلمية، والاعتزاز بما يقدمه من نموذج راسخ في فهم النصوص ومقاصدها.

واختتم أ.د أحمد نبوي بالتأكيد على أن وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يمثلان امتدادًا للمؤسسة الأزهرية العريقة وغصن وارف من أغصانها، وجزءًا من منظومتها العلمية والدعوية، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية في مصر، على تنوع أدوارها واختصاصاتها، تلتقي جميعًا تحت المظلة الكبرى للأزهر الشريف، بما يعزز تكامل جهودها في خدمة الدين والوطن ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وتأتي مسابقة «مواهب وقدرات» في إطار جهود الأزهر الشريف لرعاية الطلاب الوافدين والأجانب، واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز إبداعاتهم ومهاراتهم، بما يعزز دور الأزهر في بناء جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب، وترسيخ قيم التنوع والتعارف والتعايش الإنساني.

د أحمد نبوي الأعلى للشؤون الإسلامية وزير الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاجازات الرسمية في 2026

إجازات شهر 11.. موعد العطلة الرسمية المقبلة للموظفين والمدارس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

حسام حسن

حرب باردة بين الأهلي وحسام حسن.. سبب إقامة مباريات كأس مصر قبل معسكر المنتخب

السوبر المصري

مكان السوبر المصري.. عرض قطري لاستضافة البطولة والشركة الراعية تحسم المصير

اسعار السجائر الجديدة

زيادة 10 جنيهات.. قائمة أسعار السجائر الجديدة اليوم الخميس

سعر الذهب في مصر

استقرار سعر الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الخميس.. كم وصل عيار 21؟

ميدو

أمير هشام يكشف المفاجأة: بلاغ من ميدو للنائب العام ضد مجلس إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

أسامه حسنى

الكرة في ملعبك .. أسامة حسني يُحذّر إمام عاشور: خسرت جزءًا كبيرًا من رصيدك لدى جماهير الأهلي

محمد صلاح

محسن صالح يقترح تعيين محمد صلاح مديرا فنيا لمنتخب مصر

إمام عاشور و صالح جمعه

صالح جمعة يحذر إمام عاشور من تكرار تجربته: هتندم لو ضيعت فرصتك في الأهلي

بالصور

انطلاق فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية.. اليوم

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

بفستان أسود أنيق.. جومانا مراد في إطلالة جذابة تخطف الأنظار

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

المزيد