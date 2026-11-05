قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نهلة الصعيدي: الأزهر يحتضن مواهب الطلاب الوافدين ويهيئ لهم سبل التميز والإبداع

د. نهلة الصعيدي
د. نهلة الصعيدي
محمد صبري عبد الرحيم

قالت .د. نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إن رعاية المواهب واكتشاف القدرات الكامنة لدى الطلاب يمثلان أمانة تربوية ومسؤولية علمية وإنسانية، مشيرة إلى أن نجاح العملية التعليمية لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يمتد إلى اكتشاف استعدادات الطلاب المختلفة، وتوجيهها، وتوفير البيئة التي تساعد على تنميتها وتحويلها إلى قدرات راسخة تسهم في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم.

وأوضحت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين خلال كلمتها في احتفالية الأزهر الشريف لتكريم الفائزين في الموسم الخامس من المسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب «مواهب وقدرات»، التي تُقام تحت شعار «عطاء يتجدد»، أن المسابقة تنطلق من رؤية تربوية تؤمن بأن لكل طالب موهبة واستعدادًا يميزه، وأن دور المؤسسات التعليمية يتمثل في اكتشاف هذه المواهب، وربطها بالمعرفة والتدريب والممارسة؛ حتى تتحول إلى طاقات إبداعية قادرة على تحقيق النفع، مشيرة إلى أن المسابقة شهدت، على مدار مواسمها الخمسة، إقبالًا متزايدًا، إذ يتقدم للمشاركة فيها سنويًّا أكثر من 1500 طالب وطالبة، يتنافسون في 17 مجالًا، فيما بلغ إجمالي المكرمين خلال المواسم السابقة 850 طالبًا وطالبة من أصحاب المواهب، من بينهم 170 فائزًا في الموسم الحالي، يمثلون 40 جنسية، تتصدرها إندونيسيا ونيجيريا.

20 مسابقة مستقلة

وأعلنت أ.د نهلة الصعيدي استقبال الموسم السادس من المسابقة خلال العام المقبل، تحت شعار «إبداع يعبر الحدود»، مع التوسع في مجالات المشاركة لتصل إلى 20 مسابقة مستقلة؛ بما يتيح الفرصة أمام مزيد من الطلاب لإظهار مواهبهم، والحصول على الرعاية والتأهيل اللازمين لتنمية قدراتهم، مؤكدة أن أكاديمية «مواهب وقدرات»، التي أنشأها الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تمثل إطارًا مؤسسيًّا لاكتشاف مواهب الطلاب الوافدين ورعايتها، من خلال برامج متنوعة تجمع بين العلوم العربية والشرعية، والبحث العلمي واللغات، والفنون والحرف، والحاسوب والبرمجة والذكاء الاصطناعي، والابتكار وريادة الأعمال وتنمية المرأة، وغيرها من مجالات التأهيل المعرفي والمهاري.

منظومة متكاملة لرعاية المواهب

وأضافت أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب يعمل على توفير منظومة متكاملة لرعاية هذه المواهب، تجمع بين خبرات المتخصصين وعناية المعلمين وفرص التدريب والممارسة والتقويم؛ بما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم، وتقبُّل النقد البناء، والاستفادة من التصحيح والمراجعة للوصول إلى مستويات أعلى من الإتقان والإبداع، مشددة على أن الموهبة تقترن بالمسؤولية، وأن ما يمتلكه الإنسان من قدرات ينبغي أن يوجهه نحو تحقيق النفع للآخرين؛ فصاحب المعرفة مسؤول عن توظيفها، وصاحب الفن مسؤول عن أثر إبداعه، وصاحب التقنية مسؤول عن تسخيرها لخدمة الإنسان، مؤكدة أن رسالة الأزهر لا تقتصر على تخريج طلاب متفوقين علميًّا، بل تستهدف بناء شخصيات متكاملة تجمع بين سلامة الفكر وحسن الخلق وجودة العمل.

وأشارت أ.د/ نهلة الصعيدي إلى أن الطلاب الوافدين يمثلون امتدادًا لرسالة الأزهر العالمية، فهم يأتون من مختلف دول العالم لطلب العلم، ثم يعودون إلى أوطانهم حاملين ما اكتسبوه من معارف وقيم وخبرات، فضلًا عن روابط إنسانية وثقافية تتجاوز حدود الجغرافيا، وتسهم في تعزيز التواصل والتفاهم بين الشعوب.

وفي ختام كلمتها، هنأت الفائزين وأسرهم ومعلميهم، داعية الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد وتطوير مواهبهم، وعدم اعتبار التكريم نهاية الطريق، بل حافزًا لمزيد من العطاء، كما وجهت الشكر إلى الدولة المصرية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما تقدمه من دعم للأزهر الشريف ورعاية للطلاب الوافدين، وأعربت عن تقديرها لدعم فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأبناء الأزهر الوافدين، ودعمه المتواصل للمبادرات والبرامج التي تنمي علومهم ومواهبهم وقدراتهم.

شيخ الأزهر أكاديمية «مواهب وقدرات الدكتورة نهلة الصعيدي احتفالية مواهب وقدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

بفستان لامع.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ولادة خمسة توائم في السودان

ولادة خمسة توائم في السودان.. ثلاثة أولاد وبنتان في عملية قيصرية ناجحة بمستشفى أم درمان

الاقلاع عن التدخين

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد