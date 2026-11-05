وزارة الأوقاف تفتتح 113مسجدًا خلال شهر أكتوبر 2026

افتتحت وزارة الأوقاف ١١٣ مسجدًا خلال شهر أكتوبر 2026م، في إطار جهودها المتواصلة لعمارة بيوت الله، والارتقاء بها، وتطوير الخدمات المقدمة للمصلين. وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

وتوزعت الافتتاحات على ١٢ مسجدًا من مساجد الإنشاء والبناء الجديد، و٥٣ مسجدًا من مساجد الإحلال والتجديد، و٤٨ مسجدًا من مساجد الصيانة والتطوير، بإجمالي ١١٣ مسجدًا.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الأوقاف لعمارة المساجد، من خلال الإنشاء والبناء الجديد، والإحلال والتجديد، والصيانة والتطوير؛ بما يسهم في تهيئة بيوت الله لاستقبال المصلين، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية.

و تستعد وزارة الأوقاف لتنفيذ برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»، غدًا الجمعة 6 نوفمبر 2026، تحت عنوان «أضرار مشروبات الطاقة»، بمشاركة 27 مسجدًا من المساجد الكبرى التابعة لمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار أنشطة مبادرة «صحح مفاهيمك» الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي والديني لدى الأطفال.

ويأتي اختيار هذا الموضوع انطلاقًا من اهتمام الوزارة بالقضايا التي ترتبط بالحياة اليومية للنشء، وحرصها على تعريفهم بالمخاطر الصحية لبعض العادات الغذائية، وفي مقدمتها تناول مشروبات الطاقة، وتوجيههم نحو اتباع أنماط غذائية سليمة تتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم خلال مراحل النمو.

ويستهدف اللقاء تقديم معلومات توعوية مبسطة للأطفال حول أهمية الحفاظ على الصحة، والاهتمام بالتغذية المتوازنة، والابتعاد عن السلوكيات الغذائية الخاطئة، بما يساعد على تنشئتهم بصورة صحية متكاملة، تجمع بين الالتزام بالقيم الدينية واتباع الممارسات الإيجابية.