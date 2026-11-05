قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار اليوم الخميس
10 ملايين دولار تفصل إمام عاشور عن الرحيل.. أمير هشام يكشف موقف الأهلي
انقلاب أتوبيس ركاب بوصلة الـ7 كيلو في سوهاج.. ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي
الأوقاف تطلق لقاءً للأطفال عن مخاطر مشروبات الطاقة في 27 مسجدًا غدًا الجمعة
الأرصاد تنصح المواطنين: تخلوا عن الملابس الصيفية تماماً بدءا من اليوم
ماذا ينتظر ترامب في الفترة المقبلة؟.. توقعات بصدام مع الكونجرس وتصاعد غضب الشارع الأمريكي بسبب حرب إيران
أخبار التوك شو | هزيمة ترامب تفرض واقعًا سياسيًا جديدًا بأمريكا.. تحذيرات من تأثير الانتخابات الأمريكية على الشرق الأوسط.. الحكومة تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور
استقرار سعر الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الخميس.. كم وصل عيار 21؟
أكسيوس: فانس اتهم نتنياهو سراً بإخفاق جميع تقديراته بشأن الحرب مع إيران
هل ما تصرفه الزوجة في المنزل من باب الصدقة أم الزكاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
من اليوم للأحد القادم.. إعادة فتح رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027
أزمة «أوينو بنك» تدفع المعارضة في باراجواي للمطالبة بعزل الرئيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تطلق لقاءً للأطفال عن مخاطر مشروبات الطاقة في 27 مسجدًا غدًا الجمعة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تستعد وزارة الأوقاف لتنفيذ برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»، غدًا الجمعة 6 نوفمبر 2026، تحت عنوان «أضرار مشروبات الطاقة»، بمشاركة 27 مسجدًا من المساجد الكبرى التابعة لمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار أنشطة مبادرة «صحح مفاهيمك» الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي والديني لدى الأطفال.

ويأتي اختيار هذا الموضوع انطلاقًا من اهتمام الوزارة بالقضايا التي ترتبط بالحياة اليومية للنشء، وحرصها على تعريفهم بالمخاطر الصحية لبعض العادات الغذائية، وفي مقدمتها تناول مشروبات الطاقة، وتوجيههم نحو اتباع أنماط غذائية سليمة تتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم خلال مراحل النمو.

ويستهدف اللقاء تقديم معلومات توعوية مبسطة للأطفال حول أهمية الحفاظ على الصحة، والاهتمام بالتغذية المتوازنة، والابتعاد عن السلوكيات الغذائية الخاطئة، بما يساعد على تنشئتهم بصورة صحية متكاملة، تجمع بين الالتزام بالقيم الدينية واتباع الممارسات الإيجابية.

الأوقاف تربط الوعي الصحي بالقيم الدينية

وتتضمن محاور البرنامج التأكيد على أن جسد الإنسان أمانة يجب المحافظة عليها، وتعريف الأطفال بمسؤوليتهم تجاه صحتهم، وتشجيعهم على التفكير جيدًا قبل اختيار ما يتناولونه من أطعمة ومشروبات، مع مراعاة احتياجات أجسامهم في مراحل الطفولة والنمو.

كما تسعى الوزارة من خلال اللقاء إلى ربط السلوكيات الصحية بالقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وغرس مبادئ إيجابية لدى الأطفال تساعدهم على تكوين شخصية واعية، وتدعم قدرتهم على التمييز بين العادات المفيدة والممارسات التي قد تضر بصحتهم.

27 مسجدًا تشارك في مبادرة صحح مفاهيمك

ويُنفذ البرنامج في 27 مسجدًا كبيرًا بمختلف مديريات الأوقاف، ضمن جهود الوزارة لتوسيع نطاق الأنشطة التوعوية الموجهة للأطفال، والاستفادة من دور المساجد في تقديم رسائل تربوية ودينية وصحية تتناسب مع أعمارهم وتخاطب احتياجاتهم.

لقاء الجمعة للأطفال يستهدف بناء وعي النشء

ويواصل برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» تقديم أنشطة تستهدف تعريف النشء بالقضايا الدينية والصحية والمجتمعية التي ترتبط بحياتهم، من خلال رسائل توعوية مبسطة تساعد على تنمية مداركهم، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في تعاملاتهم اليومية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن توجه وزارة الأوقاف نحو تفعيل الدور التربوي والتوعوي للمساجد، والمساهمة في إعداد جيل يجمع بين الوعي الديني والثقافة الصحية، ويقدر أهمية الحفاظ على النفس والجسد، ويدرك أثر اختياراته اليومية على صحته ومستقبله.

الأوقاف أضرار مشروبات أضرار مشروبات الطاقة لقاء الجمعة للأطفال مبادرة صحح مفاهيمك مشروبات الطاقة للأطفال التوعية الصحية للأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

محمد شبانة يكشف بديل حسام حسن لقيادة منتخب مصر أمام مالاوي

شروط الحصول على المعاش المبكر

شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص 2026.. إجراءات التقديم رسمياً

قائمة أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة الجديدة 5 نوفمبر 2026

قائمة أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة الجديدة 5 نوفمبر 2026

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

زيادة اسعار السجائر اليوم

بدءاً من اليوم.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

حمزة عبد الكريم

صحيفة إسبانية تشيد بحمزة عبد الكريم بعد تألقه مع برشلونة.. 6 أهداف في 9 مباريات

عبد الرحمن السيد عبدول

أحمد موسى يهاجم عبدول السيد بعد انتخابه بمجلس الشيوخ الأمريكي: فوزه لا يعنينا

الزمالك

سنتخذ إجراءات قانونية.. الزمالك يرد على اتهامات تغريمه 7 ملايين دولار

ترشيحاتنا

أطباء الأزهر

جراحة دقيقة.. أطباء الأزهر ينجحون في استعدال اعوجاج معقد بالعمود الفقري لطفلين

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تفعل قوانين حظر نشر وتداول المستندات والمكاتبات الرسمية دون تصريح

صلاة الفجر

هل يجوز تأخير صلاة الفجر إلى بعد شروق الشمس؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم

بالصور

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

بفستان أسود أنيق.. جومانا مراد في إطلالة جذابة تخطف الأنظار

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها بباريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد