الأوقاف تطلق لقاءً للأطفال عن مخاطر مشروبات الطاقة في 27 مسجدًا غدًا الجمعة

تستعد وزارة الأوقاف لتنفيذ برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»، غدًا الجمعة 6 نوفمبر 2026، تحت عنوان «أضرار مشروبات الطاقة»، بمشاركة 27 مسجدًا من المساجد الكبرى التابعة لمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار أنشطة مبادرة «صحح مفاهيمك» الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي والديني لدى الأطفال.

ويأتي اختيار هذا الموضوع انطلاقًا من اهتمام الوزارة بالقضايا التي ترتبط بالحياة اليومية للنشء، وحرصها على تعريفهم بالمخاطر الصحية لبعض العادات الغذائية، وفي مقدمتها تناول مشروبات الطاقة، وتوجيههم نحو اتباع أنماط غذائية سليمة تتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم خلال مراحل النمو.

ويستهدف اللقاء تقديم معلومات توعوية مبسطة للأطفال حول أهمية الحفاظ على الصحة، والاهتمام بالتغذية المتوازنة، والابتعاد عن السلوكيات الغذائية الخاطئة، بما يساعد على تنشئتهم بصورة صحية متكاملة، تجمع بين الالتزام بالقيم الدينية واتباع الممارسات الإيجابية.

الأوقاف تربط الوعي الصحي بالقيم الدينية

وتتضمن محاور البرنامج التأكيد على أن جسد الإنسان أمانة يجب المحافظة عليها، وتعريف الأطفال بمسؤوليتهم تجاه صحتهم، وتشجيعهم على التفكير جيدًا قبل اختيار ما يتناولونه من أطعمة ومشروبات، مع مراعاة احتياجات أجسامهم في مراحل الطفولة والنمو.

كما تسعى الوزارة من خلال اللقاء إلى ربط السلوكيات الصحية بالقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وغرس مبادئ إيجابية لدى الأطفال تساعدهم على تكوين شخصية واعية، وتدعم قدرتهم على التمييز بين العادات المفيدة والممارسات التي قد تضر بصحتهم.

27 مسجدًا تشارك في مبادرة صحح مفاهيمك

ويُنفذ البرنامج في 27 مسجدًا كبيرًا بمختلف مديريات الأوقاف، ضمن جهود الوزارة لتوسيع نطاق الأنشطة التوعوية الموجهة للأطفال، والاستفادة من دور المساجد في تقديم رسائل تربوية ودينية وصحية تتناسب مع أعمارهم وتخاطب احتياجاتهم.

لقاء الجمعة للأطفال يستهدف بناء وعي النشء

ويواصل برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» تقديم أنشطة تستهدف تعريف النشء بالقضايا الدينية والصحية والمجتمعية التي ترتبط بحياتهم، من خلال رسائل توعوية مبسطة تساعد على تنمية مداركهم، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في تعاملاتهم اليومية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن توجه وزارة الأوقاف نحو تفعيل الدور التربوي والتوعوي للمساجد، والمساهمة في إعداد جيل يجمع بين الوعي الديني والثقافة الصحية، ويقدر أهمية الحفاظ على النفس والجسد، ويدرك أثر اختياراته اليومية على صحته ومستقبله.