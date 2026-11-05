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انقلاب أتوبيس ركاب بوصلة الـ7 كيلو في سوهاج.. ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقلاب أتوبيس ركاب بوصلة الـ7 كيلو في سوهاج.. ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي

جانب من الحادث بسوهاج
جانب من الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت وصلة الـ7 كيلو بمنطقة الكوامل بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، حادث انقلاب أتوبيس ركاب على جانب الطريق؛ ما أسفر عن إصابة عدد كبير من الركاب، وسط تحرك عاجل لسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

وتلقت الأجهزة المعنية بسوهاج إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس ركاب بنهاية وصلة الـ7 كيلو بمنطقة الكوامل، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ماذا حدث؟

وانتقلت الأجهزة المعنية وقوات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبدأت جهود التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم، قبل نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الأتوبيس انقلب على جانبه بنهاية وصلة الـ7 كيلو؛ ما أدى إلى إصابة عدد كبير من مستقليه، فيما تم التعامل مع الحادث ميدانيًا ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وفحص موقع الانقلاب وبيان الظروف التي أدت إلى وقوعه، إلى جانب حصر أعداد المصابين ومتابعة حالتهم الصحية داخل المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة تداعيات الحادث للوقوف على أسبابه وتحديد ملابساته.

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