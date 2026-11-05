المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم في قضية مخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عماد سامي وردخان، وعضوية المستشارين عمرو نصر، الرئيس بالمحكمة، ومحمود حمدي عبد الحسيب، نائب الرئيس، وبأمانة سر عثمان أحمد عبد الحميد ووليد ملقي، بمعاقبة المتهم «حسن م. ح. أ» بالسجن المؤبد، وتغريمه 200 ألف جنيه، لاتهامه في قضية إحراز مواد مخدرة، في القضية رقم 1161 لسنة 2026.

جاء الحكم عقب نظر المحكمة أوراق القضية وما تضمنته من اتهامات وأدلة، حيث انتهت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات سوهاج إلى معاقبة المتهم بالسجن المؤبد، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وفقًا لمنطوق الحكم الصادر في القضية.

ماذا حدث؟

وتأتي العقوبة في إطار الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة جنايات سوهاج في قضايا المواد المخدرة، والتي تفصل فيها المحكمة وفقًا لما تتضمنه أوراق كل قضية من اتهامات وأدلة، وبعد نظرها أمام هيئة المحكمة المختصة.

وتختص الدائرة الأولى بمحكمة جنايات سوهاج بنظر القضايا المعروضة عليها، والفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وإصدار الأحكام وفقًا لما يستقر في عقيدة المحكمة من خلال أوراق الدعوى وما يُطرح أمامها.

وقررت المحكمة معاقبة المتهم «حسن م. ح. أ» بالسجن المؤبد، وتغريمه 200 ألف جنيه، وذلك في القضية رقم 1161 لسنة 2026، المتعلقة باتهامه في قضية مخدرات، والصادر فيها الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات سوهاج.