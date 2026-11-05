بدء محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية..بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" خلية مدينة نصر".

تفاصيل القضية



ووجه أمر الإحالة للمتهمين في القضية رقم 19782 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين انضموا إلى جماعة الإخوان، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال توفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة محل الاتهام بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، كما أن المتهمين استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار ومعتقدات تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية، فضلًا عن استخدامها في تبادل الرسائل والتكليفات بين أعضاء الجماعة.