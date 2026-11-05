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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يطالب إمام عاشور باستعادة مستواه مع الأهلي.. فوق وركز

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة إلى إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، طالبه خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وعدم تفسير الإجراءات التي يتخذها النادي تجاهه باعتبارها محاولة للتخلص منه، مؤكدًا أن مسؤولي القلعة الحمراء يرغبون في مساعدته ودعمه لاستعادة أفضل مستوياته.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية، إنه يتمنى ألا يتعامل إمام عاشور مع قرارات الأهلي باعتبارها محاولات للإطاحة به، موضحًا أن الجميع داخل النادي يريدون مساعدته، خاصة أن الإدارة جددت تعاقدها معه ونفذت جميع طلباته، وتنتظر منه تقديم الإضافة المنتظرة وقيادة الفريق.

وأضاف أن إمام عاشور يمتلك موهبة كبيرة يجب عليه الحفاظ عليها، مشددًا على أن أحدًا داخل الأهلي لا يحاربه، وأن الانتقادات والضغوط التي يتعرض لها اللاعب هدفها دفعه لتقديم أفضل ما لديه.

وأشار ميدو إلى أن اللاعب قد لا يدرك حقيقة هذه الأمور إلا بعد اعتزال كرة القدم، مطالبًا إياه بالتركيز واستعادة مستواه والوقوف على قدميه مجددًا، قائلًا إن المرحلة المقبلة تتطلب منه الكثير، وإن ما ينتظره أكبر مما قدمه حتى الآن.

واختتم ميدو رسالته بالتأكيد على ضرورة إدراك إمام عاشور أنه جزء من منظومة كبيرة بحجم النادي الأهلي، وليس أكبر من أي شخص داخلها، مطالبًا إياه بالعمل والاجتهاد ووضع مصلحة الفريق في المقام الأول، مؤكدًا أن مكافأة الالتزام والاجتهاد سيجدها من الله.

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