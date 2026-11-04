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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم الانتقادات الفنية.. شريف حازم يتمسك باستمرار عموتة مع الأهلي: مش كل شوية أجيب مدرب

حسين عموتة
حسين عموتة
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

دافع شريف حازم، نجم النادي الأهلي السابق، عن استمرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأحمر، مطالبًا مجلس إدارة النادي بمنحه الفرصة كاملة حتى نهاية الموسم، وعدم اتخاذ قرار برحيله بسبب تراجع النتائج أو الأداء خلال الفترة الحالية.

وقال شريف حازم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عموتة يجب أن يستمر في منصبه حتى نهاية الموسم، وبعدها يمكن تقييم تجربته واتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله، مؤكدًا أن مجلس الإدارة هو من اختار المدرب، وبالتالي يجب أن يكون لديه قناعة كاملة بقدراته وثقة في اختياراته.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن رحيل المدرب مع أول تراجع في المستوى يعكس عدم الثقة في الاختيارات الفنية، موضحًا أن الإدارة لا ينبغي أن تتعامل مع ملف المدير الفني بهذه الطريقة، خاصة أن الأهلي اعتاد على الاستقرار وعدم تغيير المدربين باستمرار.

وأوضح شريف حازم أن عموتة، من الناحية الرقمية، لا يقدم أرقامًا سيئة، لكن الأداء الفني للفريق لا يتناسب حتى الآن مع شخصية النادي الأهلي وطموحات جماهيره.

وقال: «لازم عموتة يكمل أيًا كانت الظروف ويمشي بعد نهاية الموسم، طالما مجلس الإدارة جابه لازم يبقى عندك قناعات بيه وواثق فيه وشايفه كويس، مش مع أول هزة تمشيه».

وتابع: «لو مشيته يبقى أنت مش واثق في اختياراتك واختارت غلط، هو كأرقام مش وحش، لكن كأداء وفنيًا بعيد، مش دي شخصية النادي الأهلي، لكن مش كل شوية أجيب مدرب ومينجحش، الأهلي عمره ما كان كده».

الأهلي يفوز على المقاولون العرب بهدف قاتل

وفي سياق آخر، حقق الأهلي فوزًا قاتلًا على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 90+3، بعدما استقبل عرضية مميزة من محمد هاني من الجبهة اليمنى، وحولها بضربة رأس رائعة إلى داخل الشباك، ليمنح الفريق الأحمر ثلاث نقاط ثمينة في اللحظات الأخيرة.

ترتيب الأهلي في كأس عاصمة مصر

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وتضم المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر أندية الأهلي والمقاولون العرب وإنبي والجونة وبترول أسيوط.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره السكة الحديد يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، في إطار سعي الفريق لمواصلة انتصاراته وتحقيق نتيجة إيجابية جديدة.

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