الزملكاوية بقوا يراهنوا على السماوي.. شريف حازم: ماتش الأهلي وبيراميدز أصعب من القمة

تحدث شريف حازم، نجم النادي الأهلي السابق، عن المنافسة في بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن ظهور بيراميدز كمنافس قوي للأهلي منح جماهير الزمالك فرصة لمساندة فريقين في صراع المنافسة على اللقب بدلًا من فريق واحد.

وقال شريف حازم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وجود الزمالك وبيراميدز في دائرة المنافسة أمر جيد بالنسبة لجماهير القلعة البيضاء، موضحًا أن مشجعي الزمالك أصبح لديهم فريقان يمكنهم المراهنة عليهما في سباق الدوري بدلًا من الاعتماد على فريقهم فقط.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن مواجهة الأهلي وبيراميدز أصبحت أكثر صعوبة من مباراة الأهلي والزمالك، في ظل قوة المنافسة بين الفريقين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن جماهير الزمالك باتت تنتظر تعثر الأهلي أمام بيراميدز، باعتبار أن الأخير قد يكون قادرًا على تحقيق نتائج تمنحهم الفرحة، في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري.

الأهلي يخطف فوزًا قاتلًا أمام المقاولون العرب

وفي سياق آخر، خطف الأهلي فوزًا قاتلًا أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 90+3، بعدما استقبل عرضية مميزة من محمد هاني من الجبهة اليمنى، وحولها بضربة رأس رائعة إلى داخل الشباك، ليمنح الفريق الأحمر ثلاث نقاط ثمينة في اللحظات الأخيرة.

ترتيب الأهلي في كأس عاصمة مصر

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وتضم المجموعة الثالثة أندية الأهلي والمقاولون العرب وإنبي والجونة وبترول أسيوط.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره السكة الحديد يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، سعيًا لمواصلة انتصاراته وتحقيق نتيجة إيجابية جديدة.