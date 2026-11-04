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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوباما: سنجري التغييرات في كل مكان ومنع المزيد من الضرر ووضع الأساس للمستقبل

أوباما
أوباما
محمود نوفل

علق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على فوز الديمقراطيين بانتخابات التجديد النصفي قائلا : الليلة، أرسل الشعب الأمريكي رسالة واضحة — إنهم يريدون سياسة تجمع الناس بدلاً من أن تفرقهم، وقادة يقدمون حلولاً ملموسة للتحديات التي يواجهونها.

وأضاف أوباما عبر صفحته الرسمية على إكس : كانت هذه النتائج ممكنة فقط لأن مرشحين متميزين تقدموا إلى الأمام في كل منطقة من مناطق البلاد — بما في ذلك في المناطق التي كانت تعتبر ذات فرص ضئيلة سابقاً.

وتابع قائلا : جاءوا من خلفيات مختلفة ومثلوا مجموعة متنوعة من الرؤى السياسية، لكنهم كانوا موحدين بقيم مشتركة، وإيمان بالخدمة العامة، والتزام بإعطاء أولوية لشعب مناطقهم وولاياتهم.

وإستطرد : نحن مدينون أيضاً بشكر جزيل لآلاف مسؤولي الانتخابات والمتطوعين من كلا الحزبين الذين ساعدوا في ضمان إجراء انتخاب سلس وأدوا إحدى أهم وظائف ديمقراطيتنا.

وختم : بينما لا تزال هذه الإدارة لديها عامان آخرَان في المنصب، فإن عملنا الآن هو شد أكمامنا، وإجراء التغييرات في كل مكان نملك فيه السلطة لذلك، ومنع المزيد من الضرر، ووضع الأساس للمستقبل.

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