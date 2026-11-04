أول مسلم يمثل نيوجيرسي .. فوز آدم حماوي الأمريكي من أصل مصري بانتخابات الكونجرس

أفادت وكالة أسوشيتدبرس، بفوز آدم حماوي، وهو ديمقراطي مصري أمريكي تطوع كجراح في غزة خلال الحرب الإسرائيلية هناك، بمقعد في الكونجرس عن ولاية نيو جيرسي متغلبا على الجمهوري جريج ميلي.

فوز كاسح بـ 74% من الأصوات

وحصل حماوي على 74 في المائة من الأصوات وفقا لوكالة أسوشيتد برس التي أعلنت فوزه في الانتخابات مساء الثلاثاء.

من مصر إلى نيو جيرسي

وولد حماوي في مصر وانتقل مع عائلته إلى بلدة أولد بريدج في ولاية نيوجيرسي وهو رضيع، ودرس في جامعة روتجرز وكلية الطب التابعة لها، وبعد إتمام خدمته العسكرية أسس عيادة خاصة لجراحة التجميل في برينستون.بطل أنقذ حياة السيناتورة داكوورث

وينسب الفضل إلى الجراح القتالي السابق في الجيش الذي خدم خلال حرب العراق في إنقاذ حياة زميلته الجندية السيناتور تامي داكوورث بعد إسقاط مروحيتها في عام 2004.

متطوع في غزة ومناطق الحروب

وسافر حماوي إلى غزة في عامي 2024 و2025 كجراح متخصص في علاج الصدمات الإنسانية، ويذكر موقع حملته الانتخابية أنه تطوع أيضا لعلاج المرضى في سوريا ولبنان والسودان والأردن وتركيا والبوسنة وهايتي وبليز وكولومبيا.

معارض شرس للحرب على إيران وللمساعدات لإسرائيل

ولقد عبر بشدة عن معارضته للحرب مع إيران ودعا أيضا إلى وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، ويرى أن على واشنطن التوقف عن تزويد الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالأسلحة.

وفي مقابلة مع صحيفة نيو جيرسي مونيتور في مايو وصف الحرب على إيران بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وقال إنها يجب أن تتوقف مستندا إلى تجربته في العراق.

أول مسلم يمثل نيوجيرسي.. إنجاز تاريخي للولاية

وتضم ولاية نيوجيرسي جالية كبيرة من الأمريكيين العرب يبلغ عددهم حوالي 180 ألف نسمة.

وسيصبح حماوي أول مسلم يمثل ولاية نيوجيرسي في الكونجرس مما يمثل إنجازا تاريخيا لجالية الولاية، وسيكون واحدا من خمسة مسلمين في مجلس النواب إذا احتفظ الآخرون بمقاعدهم وأول شخص من أصل مصري.

وتشير التوقعات إلى فوز الديمقراطيين في عدة سباقات في انتخابات التجديد النصفي وتحقيق مكاسب كبيرة في الكونغرس.وحاليا يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة 218-214 على الديمقراطيين في مجلس النواب.

وكانت بوني واتسون كولمان وهي أيضا ديمقراطية تمثل الدائرة الثانية عشرة في الكونغرس بولاية نيوجيرسي، وكانت أول امرأة سوداء تنتخب لتمثيل الولاية.

برنامج حماوي الانتخابي

وخاض حماوي حملته الانتخابية على أساس برنامج يركز على توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية وخفض تكلفة المعيشة وتحسين الفرص الاقتصادية للأسر العاملة.

كما دعا إلى زيادة الاستثمار في الإسكان الميسور التكلفة وإجراء إصلاحات على نظام الهجرة الأمريكي بما في ذلك إلغاء إدارة الهجرة والجمارك ICE وإنشاء مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين.