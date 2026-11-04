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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شبانة يُشيد بتطور مستوى أكرم توفيق: الخلاط طلّع لنا نسخة تانية منه

أكرم توفيق
أكرم توفيق
محمد سمير

أشاد الإعلامي محمد شبانة بالتطور الكبير في مستوى أكرم توفيق، لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه أصبح يقدم أداءً مميزًا داخل الملعب، سواء من الناحية البدنية أو الفنية، مشيرًا إلى أن اللاعب تطور بصورة لافتة خلال الفترة الأخيرة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "أنا شايف إن أكرم توفيق حصل له تطور كبير جدًا في المستوى، بجانب القوة والالتحامات والمجهود، وكل المواصفات اللي بتخليه لاعب قلب أسد".

وتابع:" كل الكلام الكبير اللي بيتقال عليه إنه ما عندوش مهارات، وما عندوش رؤية، وما بيضيفش في الملعب، وما بيعرفش يباصي بتمريرات بينية أو طولية، وإنه ما عندوش هجوم في الملعب، أكرم لاعب الحقيقة ممتع، فجأة كده، مش عارف حصله إيه! كأن الخلاط طلع لنا نسخة تانية منه".

وأضاف: "في كذا ماتش لعبهم الأهلي السنة دي، وآخر ماتش في الدفاع تحديدًا، أكرم كان مختلف تمامًا. حتى ماتش الموريتاني، أكرم كان غير".

أكرم توفيق شبانة الأهلي الدفاع مستوى أكرم توفيق

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