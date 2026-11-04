«شبانة» يفجّر مفاجأة بشأن مستقبل ياسر إبراهيم مع الأهلي

أثار الإعلامي محمد شبانة التساؤلات حول مستقبل ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، بعد ظهوره في صورة جديدة بجوار إمام عاشور، لاعب الفريق، أثناء تصوير إعلان خلال الأيام الحالية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "يبدو إن فيه جديد، وفيه حاجة بتحصل بين ياسر إبراهيم وإدارة الأهلي، وبيتم تصوير إعلان له اليومين دول".

وأضاف: "الصورة الجديدة لياسر إبراهيم بجوار إمام عاشور، تفتح باب التساؤلات حول مستقبل ياسر إبراهيم مع الفريق".

وتابع: "ياسر إبراهيم ماشي ولا قاعد؟ هل بيعمل إعلان لمنتج أو شركة راعية للنادي الأهلي، وهو فاضله 5 أو 6 شهور ويمشي في يناير؟ ولا الإعلان معناه إنه مستمر مع الفريق 3 سنين كمان؟".

وأوضح: "الإعلان ممكن يكون مقابل 4 أو 5 ملايين جنيه، لكن في الوقت نفسه ممكن يكون مؤشرًا على اللي جاي في علاقة ياسر إبراهيم بالنادي الأهلي".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "أنا عندي إحساس بنسبة 150% إن الموضوع وراه حاجة، والأيام هتوضح".