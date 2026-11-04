بمكياج الهالوين .. نجلاء بدر تُثير الجدل بإطلالتها على إنستجرام .. صور

خطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار بإطلالة غير تقليدية، ظهرت خلالها بلوك يجمع بين الغموض والجرأة، وذلك من خلال مجموعة من الصور التي كشفت عن تفاصيل إطلالتها اللافتة، والتي اعتمدت فيها على أجواء الرعب المستوحاة من شخصيات الهالوين.

تفاصيل إطلالة نجلاء بدر

اختارت نجلاء بدر الظهور بإطلالة باللون الأسود، حيث ارتدت فستانًا أسود بتصميم أنيق مكشوف الكتفين، تميز بتفاصيل من الكشكشة عند منطقة الصدر، مع كورسيه محدد للخصر أضفى على الإطلالة طابعًا دراميًا مميزًا.

واعتمدت على قفازات سوداء من الدانتيل، أضافت لمسة من الأناقة والغموض، مع أساور عريضة مرصعة بالفصوص اللامعة، وزينت إطلالتها بقطعة إكسسوار فضية مرصعة بالأحجار البراقة على الجبهة، لتمنح مظهرها لمسة استعراضية لافتة.

نجلاء بدر

مكياج نجلاء بدر يلفت الأنظار

أما من الناحية الجمالية، فاختارت نجلاء بدر مكياجًا مستوحى من أجواء الرعب، حيث اعتمدت على رسومات سوداء حادة حول العينين، مع خطوط ودوائر صغيرة أسفل العين، ورسم تفاصيل تشبه خيوط الغرز حول الشفاه، في إطلالة مستوحاة من مكياج الدمى المرعبة.

واختارت أحمر شفاه بدرجة النبيتي الداكن، مع تحديد قوي للعينين وحواجب بارزة.

نجلاء بدر

تسريحة شعر نجلاء بدر

فيما تركت نجلاء بدر شعرها البني الطويل منسدلًا على كتفيها بتموجات طبيعية وكثافة واضحة، ما أضفى مزيدًا من الغموض على مظهرها.

ونجحت نجلاء بدر في تقديم إطلالة مختلفة جمعت بين الأناقة والطابع الدرامي، لتلفت الأنظار بتفاصيلها الجريئة واختياراتها الجمالية غير التقليدية.