قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب: المرحلة الثانية من «حياة كريمة» تعزّز تطوير الريف وتحسين الخدمات الأساسية
عضو بالبرلمان العربي لـ«صدى البلد»: نداء من الملك سلمان كفيل بتحريك ثلث سكان العالم
محمد شبانة يُشيد بتطور مستوى أكرم توفيق: الخلاط طلّع لنا نسخة تانية منه
«شبانة» يفجّر مفاجأة بشأن مستقبل ياسر إبراهيم مع الأهلي
رسميًا.. الديمقراطيون يفوزون بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية عريضة
ماذا لو توفى المستثمر وأصبحت شركة الكرة في يد ورثته؟.. طارق السيد يحذّر الزمالك
أول مسلم يمثل نيوجيرسي .. فوز آدم حماوي الأمريكي من أصل مصري بانتخابات الكونجرس
محمد صلاح بعد الثلاثين .. هل بدأ العد التنازلي أم أن الأفضل لم يأتِ بعد؟
ليلة الانتخابات تشعل غضب "ترامب" مع استمرار تقدم الديمقراطيين
أشلي مودي تمنح الجمهوريين أول مقعد متنازع عليه في مجلس الشيوخ في فلوريدا
الديمقراطيون ينتزعون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي .. نتائج أولية 106 مقابل 52
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بمكياج الهالوين .. نجلاء بدر تُثير الجدل بإطلالتها على إنستجرام .. صور

نجلاء بدر
نجلاء بدر

خطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار بإطلالة غير تقليدية، ظهرت خلالها بلوك يجمع بين الغموض والجرأة، وذلك من خلال مجموعة من الصور التي كشفت عن تفاصيل إطلالتها اللافتة، والتي اعتمدت فيها على أجواء الرعب المستوحاة من شخصيات الهالوين.

تفاصيل إطلالة نجلاء بدر

اختارت نجلاء بدر الظهور بإطلالة باللون الأسود، حيث ارتدت فستانًا أسود بتصميم أنيق مكشوف الكتفين، تميز بتفاصيل من الكشكشة عند منطقة الصدر، مع كورسيه محدد للخصر أضفى على الإطلالة طابعًا دراميًا مميزًا.

واعتمدت على قفازات سوداء من الدانتيل، أضافت لمسة من الأناقة والغموض، مع أساور عريضة مرصعة بالفصوص اللامعة، وزينت إطلالتها بقطعة إكسسوار فضية مرصعة بالأحجار البراقة على الجبهة، لتمنح مظهرها لمسة استعراضية لافتة.

نجلاء بدر

مكياج نجلاء بدر يلفت الأنظار

أما من الناحية الجمالية، فاختارت نجلاء بدر مكياجًا مستوحى من أجواء الرعب، حيث اعتمدت على رسومات سوداء حادة حول العينين، مع خطوط ودوائر صغيرة أسفل العين، ورسم تفاصيل تشبه خيوط الغرز حول الشفاه، في إطلالة مستوحاة من مكياج الدمى المرعبة.

واختارت أحمر شفاه بدرجة النبيتي الداكن، مع تحديد قوي للعينين وحواجب بارزة.

نجلاء بدر

تسريحة شعر نجلاء بدر

فيما تركت نجلاء بدر شعرها البني الطويل منسدلًا على كتفيها بتموجات طبيعية وكثافة واضحة، ما أضفى مزيدًا من الغموض على مظهرها.

ونجحت نجلاء بدر في تقديم إطلالة مختلفة جمعت بين الأناقة والطابع الدرامي، لتلفت الأنظار بتفاصيلها الجريئة واختياراتها الجمالية غير التقليدية.

نجلاء بدر إطلالة نجلاء بدر فستان نجلاء بدر مكياج نجلاء بدر صور نجلاء بدر إطلالات الفنانات أزياء نجلاء بدر مكياج الهالوين إطلالات الهالوين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات الحصول على المعاش المبكر

شروط الحصول على معاش مبكر قبل سن ال60 .. خطوات التقديم والأوراق

أسعار السجائر الان

زيادة جديدة خلال ساعات.. أسعار السجائر الآن.. القائمة الكاملة

موعد زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. الإعلان رسمي خلال أيام

الدولار

ارتداد قوي.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حسام حسن

بعد إيقاف حسام حسن.. من يقود منتخب مصر في مباراتي مالاوي؟ | خاص

الدولار

موجة ارتدادية.. سعر صرف الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بالبنوك

الشاب

من اليأس والديون إلى بداية جديدة.. شاب يروي كيف سدد ديونه بعد التوبة.. ربنا فتحها عليا

شيخ الأزهر

الجامع الأزهر يعلن تفاصيل التقديم لحفظ القرآن عن بُعد لـ5000 دارس.. رابط التسجيل والشروط

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور: «نذير بو علي» يقترب من التواجد في مباراة الأهلي وبيراميدز

محمد حمد

خالد الغندور: جاهزية محمد حمد لمباراة الزمالك في كأس مصر

وليد دعبس

وليد دعبس: المستثمر الأجنبي لا يجب أن يمتلك أكثر من 25% من شركة الكرة بالأهلي والزمالك

بالصور

بمكياج الهالوين .. نجلاء بدر تُثير الجدل بإطلالتها على إنستجرام .. صور

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل صوص الرانش في المنزل .. بمكونات بسيطة وطعم المطاعم

طريقة عمل صوص الرانش المنزلي
طريقة عمل صوص الرانش المنزلي
طريقة عمل صوص الرانش المنزلي

4 نباتات يُعتقد أنها تطرد الثعابين من المنزل.. تعرف عليها

نباتات يُعتقد أنها تطرد الثعابين من المنزل
نباتات يُعتقد أنها تطرد الثعابين من المنزل
نباتات يُعتقد أنها تطرد الثعابين من المنزل

شاهد| ساندي بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

خالد محمود عن التعاون مع أحمد العوضي: فنان ناجح وبيقدم أعمال مهمة.. فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

كلنا هنموت.. خالد محمود: برفض تقديم أي مشاهد خارجة وبعتبرها شذوذ فكرى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد