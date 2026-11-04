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ليلة الانتخابات تشعل غضب "ترامب" مع استمرار تقدم الديمقراطيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليلة الانتخابات تشعل غضب "ترامب" مع استمرار تقدم الديمقراطيين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خاطر عبادة

أظهرت نتائج أولية لمقاعد مجلس الشيوخ بانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، عن حصول  الديمقراطيون على 45 مقعدا في مقابل 34 للجمهوريون.


فيما أظهرت نتائج أولية لانتخابات مجلس النواب حصول الديمقراطيون على 84 مقعدا في مقابل 40 مقعدا للجمهوريون.


3 رسائل غاضبة لترامب


وانعكست تلك النتائج الأولية على سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث شن هجوما على قناة فوكس الإخبارية المحافظة في ظل تنامي إحباطه مع بدء ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي التي يتابعها من البيت الأبيض.


هجوم على فوكس نيوز


ونشر ترامب 3 رسائل غاضبة على منصته تروث سوشال محملا القناة مسؤولية تراجع نسب المشاهدة لديها عازيا ذلك إلى ضعف ولائها له وفق تعبيره.

وفي إحدى الرسائل قال ترامب إن فوكس تشهد تراجعا كبيرا ليس بسببي بل لأنها ضدي.وفي منشور آخر وصف أحد مقدمي البرامج في القناة بأنه غبي جدا وهاجم في منشور ثالث استطلاعا انتخابيا أجرته القناة قائلا إنه الأسوأ.


وكتب أيضا: "نسب مشاهدة فوكس تتراجع بقوة 27 بالمئة لأنها تمضي وقتا طويلا جدا في تغطية أخبار الديمقراطيين المهووسين بترامب".


انتخابات حاسمة لما تبقى من ولاية ترامب


وتعتبر انتخابات التجديد النصفي حاسمة لما تبقى من الولاية الثانية لترامب إذ قد يفقد الجمهوريون الغالبية في الكونغرس لصالح الديمقراطيين مما قد يؤدي إلى تقييد صلاحيات الرئيس.

وجاءت تصريحات ترامب قبل وقت قصير من استضافته سهرة متابعة ليلية للانتخابات لأعضاء حكومته ومسؤولين في إدارته في القاعة الشرقية من البيت الأبيض.

البيت الأبيض: الجمهوريون في وضع أفضل


وقال مسؤول في البيت الأبيض لفرانس برس: "بذل الرئيس كل ما في وسعه على الأرض وقام بكل ما يلزم"، مؤكدا أن الجمهوريين باتوا في وضع أفضل مما كانوا عليه قبل 4 أسابيع.

وكان ترامب نظم تجمعات انتخابية شبه يومية خلال الشهر الذي سبق الانتخابات داعيا الجمهوريين إلى التصرف كما لو أن اسمه موجود على بطاقة الاقتراع رغم تدني معدلات تأييده إلى مستويات قياسية منخفضة.

لكن استطلاعات الرأي أشارت إلى فرصة جيدة أمام الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ أيضا في ظل استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران.

ترامب يلوح بـ"السيد فيتو"


ولوح ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة سي بي إس يوم الثلاثاء بأنه سيتحول إلى "السيد فيتو" متعهدا عرقلة أي تشريع يطرحه الديمقراطيون إذا فازوا بالغالبية.
 

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