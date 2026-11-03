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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نماذج ملهمة.. محمد شردي يستضيف محمد ياسر الفائز عالمياً بأفضل قيادة طلابية

الإعلامي محمد مصطفى شردي مع الأول عالمياً
الإعلامي محمد مصطفى شردي مع الأول عالمياً
محمود زيدان

استضاف الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم، الطالب محمد ياسر، بالفرقة النهائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالميدالية الذهبية والمركز الأول عالمياً في جائزة تشارلز للقيادة الطلابية لعام 2026م.

وأوضح ياسر، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أنه حصل هذه الجائزة العالمية المقدمة من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، لافتاً إلى اختيار طالب سنوياً على مستوى العالم للفوز بهذه الجائزة.

وأشار إلى أن هناك 4 محاور لاختيار أفضل قيادة طلابية من قبل الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين منها التوازن، المشاركة في الأنشطة وخدمة المجتمع والاستفادة من الأبحاث العلمية.

أوضح الحاصل على المركز الأول عالمياً في جائزة «تشارلز» للقيادة الطلابية، أن عملية الاختيار والتقييم شملت نحو 19 ألف طالب من 43 دولة.

الإعلامي محمد مصطفى شردي محمد مصطفى شردي أخبار وتقارير أخبار توك شو الحياة اليوم

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