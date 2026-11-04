طريقة تنظيف جلدة باب الغسالة من العفن والروائح الكريهة.. خطوات بسيطة تحافظ على كفاءتها

تُعد جلدة باب الغسالة المطاطية من الأجزاء المهمة التي تحتاج إلى عناية وتنظيف دوري، رغم أن الكثيرين قد يغفلون عن الاهتمام بها، فهي المسؤولة عن إحكام غلق الباب ومنع تسرب المياه أثناء تشغيل الغسالة.

خطوات تنظيف جلدة باب الغسالة بطريقة صحيحة

ومع تكرار الاستخدام وتراكم الرطوبة وبقايا مساحيق الغسيل والمنظفات داخل ثنيات الجلدة، قد تصبح بيئة ملائمة لنمو العفن والبكتيريا، ما يؤدي إلى ظهور روائح كريهة داخل الغسالة، وقد يؤثر على نظافتها وكفاءتها.

ووفقًا لموقع «Good Housekeeping»، فإن تنظيف جلدة باب الغسالة بانتظام يساعد على التخلص من الأوساخ وبقايا المنظفات، والحد من تراكم العفن والروائح غير المرغوبة، فضلًا عن الحفاظ على سلامة الجزء المطاطي وتقليل احتمالات حدوث التسرب.

ويمكن تنظيف جلدة باب الغسالة بسهولة في المنزل، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، وتشمل:

ـ فصل الكهرباء وتجهيز أدوات التنظيف: افصلي الغسالة عن مصدر الكهرباء، وارتدي قفازات واقية، ثم جهزي قطعة قماش ناعمة وماءً دافئًا ومنظفًا لطيفًا يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.

تنظيف جلدة باب الغسالة

ـ فحص الجلدة المطاطية: افتحي ثنيات الجلدة برفق، وافحصيها للتأكد من عدم وجود بقايا منظفات أو شعر أو أتربة أو بقع داكنة قد تشير إلى نمو العفن.

ـ تنظيف الجلدة بالماء والمنظف: استخدمي قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ والمنظف المناسب لمسح السطح المطاطي، مع التركيز على الثنيات والزوايا التي تتجمع بداخلها الرطوبة والأوساخ.

تنظيف جلدة باب الغسالة

ـ التخلص من البقع الصعبة: في حالة وجود أوساخ متراكمة، يمكن استخدام فرشاة ناعمة لتنظيفها برفق، مع تجنب الأدوات الحادة أو الخشنة التي قد تتسبب في خدش الجلدة أو إتلافها.

ـ إزالة آثار المنظفات: امسحي الجلدة مرة أخرى باستخدام قطعة قماش نظيفة ومبللة بالماء، للتخلص من بقايا مواد التنظيف، خاصة الموجودة داخل الثنيات.

تنظيف جلدة باب الغسالة

ـ تجفيف جلدة باب الغسالة: جففي الجزء المطاطي جيدًا باستخدام قطعة قماش نظيفة، واتركي باب الغسالة مفتوحًا حتى يجف الحوض والجلدة تمامًا، للحد من تراكم الرطوبة وظهور الروائح الكريهة.

تنظيف جلدة باب الغسالة

نصائح مهمة للحفاظ على جلدة باب الغسالة ومنع العفن

هناك مجموعة من العادات اليومية التي تساعد على الحفاظ على جلدة الغسالة المطاطية وإطالة عمرها الافتراضي، أبرزها:

ـ تنظيف الجلدة بانتظام: احرصي على فحص وتنظيف جلدة الباب مرة كل شهر إلى 3 أشهر، وفقًا لمعدل استخدام الغسالة وتعليمات الشركة المصنعة.

ـ ترك باب الغسالة مفتوحًا: اتركي الباب مواربًا بعد انتهاء دورة الغسيل، إذا كان المكان آمنًا، للسماح بتهوية الحوض وتجفيف الجلدة.

ـ التخلص من المياه المتراكمة: امسحي قطرات المياه الموجودة داخل ثنيات الجلدة بعد الانتهاء من الغسيل.

تنظيف جلدة باب الغسالة

ـ عدم الإفراط في المنظفات: استخدمي الكميات الموصى بها من مسحوق الغسيل أو المنظف السائل، لتجنب تراكم البقايا داخل الجلدة.

ـ تجنب خلط مواد التنظيف: لا تخلطي الخل بالمبيض أو أي منتجات تحتوي على الكلور، لأن ذلك قد يؤدي إلى انبعاث غازات سامة وخطيرة.

ـ فحص الجلدة باستمرار: انتبهي لظهور التشققات أو التمزقات أو تسرب المياه من باب الغسالة، فقد تشير هذه العلامات إلى ضرورة إصلاح الجلدة أو استبدالها.

تنظيف جلدة باب الغسالة

متى تحتاج جلدة باب الغسالة إلى الاستبدال؟

لا يكفي تنظيف جلدة باب الغسالة في جميع الحالات، فإذا ظهرت بها تشققات أو تمزقات واضحة، أو استمر تسرب المياه من الباب رغم تنظيفها، فمن الضروري فحصها بواسطة فني متخصص لتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى الإصلاح أو الاستبدال.