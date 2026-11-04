ديبي واسرمان شولتز تفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن فلوريدا لولاية ثانية عشرة

فازت الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز يوم الثلاثاء في انتخابات مجلس النواب الأمريكي ممثلة الدائرة العشرين في ولاية فلوريدا متغلبة على الجمهوري برنت أندرسن.

انتقال ناجح إلى دائرة جديدة

وأثمر انتقال واسرمان شولتز إلى دائرة انتخابية جديدة عن فوز رئيسة اللجنة الوطنية الديمقراطية السابقة بولاية ثانية عشرة في الكونغرس.

مسيرة سياسية طويلة

وتعد شولتز أول امرأة يهودية تنتخب لعضوية الكونجرس عن ولاية فلوريدا، وقد شغلت مناصب في مجلسي النواب والشيوخ بالولاية قبل فوزها بمنصب فيدرالي.

منافسها الجمهوري

وأسس أندرسن شركة تأمين تجاري وعقاري، وقال إن هذه التجربة منحته رؤية فريدة لخفض تكاليف التأمين على الممتلكات، وهو أمر يثير قلقا متزايدا في فلوريدا.

إعلان النتيجة

وأعلنت وكالة أسوشيتد برس فوز واسرمان شولتز في تمام الساعة 7:09 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.