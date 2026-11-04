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«شبانة» يرد على تصريحات حسين لبيب بشأن شركة الكرة بالزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شبانة» يرد على تصريحات حسين لبيب بشأن شركة الكرة بالزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب
محمد سمير

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل تحركات مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن شركة كرة القدم، وكواليس مناقشة الملف مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى وجود تساؤلات حول نسبة ملكية النادي في الشركة والجهة التي ستتولى إدارتها.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": " فيه حد داخل الإدارة، مش عايز أقول مين، عايز رئيس النادي يصالح حد كان موجود قبل كده، عشان يمسك الشركة من الناحية المالية".

وأضاف أن حسين لبيب عقد جلسة مع مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، شهدت مناقشة ملف شركة الكرة، موضحًا: "الأعضاء سألوه عن سبب التحرك في الاتجاه ده، وكان الرد إن السبب هو الأزمة المالية، فرد عليه أحد الحاضرين وقال له: أنت بقالك في مجلس الإدارة 7 أو 8 أو 9 شهور، خلاص سيب اللي جاي هو اللي يعمل ويقرر".

وتابع شبانة أن حسين لبيب أكد خلال الجلسة عدم الاستقرار على النسب النهائية حتى الآن.

ورد شبانة على حسين لبيب وقام باستعرض نص الإعلان المنشور بشأن الجمعية العمومية، والذي تضمن بندًا يتعلق بتعديل نسبة النادي في رأس مال شركة الزمالك لكرة القدم لتصبح أقل من 51%، وبما لا يقل عن 40% من رأس مال الشركة.

وأوضح أن الإعلان تضمن عددًا من المحددات، أبرزها إجراء تقييم مالي للشركة من خلال جهة معتمدة من الجهات الرقابية المختصة، والاحتفاظ بحقوق الملكية للعلامات التجارية وشعار النادي، إلى جانب احتفاظ الزمالك بحق الأولوية في شراء حصص الشركاء والمساهمين حال رغبتهم في التخارج.

وعلق شبانة على البند قائلًا: "طالما الإعلان نفسه بيتكلم عن تعديل نسبة النادي في رأس مال الشركة لأقل من 51%، يبقى إحنا بنتكلم عن إن الزمالك ممكن ما يمتلكش الحصة الحاكمة في شركة الكرة".

وأشار إلى وجود فارق بين دخول مستثمر بنسبة 10% أو 15% أو 20%، وبين تخلي النادي عن حصته الحاكمة، مضيفًا: "ممكن تكون النسبة 60-40، أو 55-45، أو 51-49، لكن في النهاية السؤال الأهم: مين اللي هيمتلك القرار والإدارة؟".

وأكد شبانة أنه يرحب بتحركات توفير موارد مالية للنادي، لكنه شدد على ضرورة توضيح تفاصيل الملكية والإدارة، لافتًا إلى أن حسين لبيب أكد عدم استقرار المجلس على النسب النهائية، وعدم الاتفاق مع أي شركة متخصصة في كرة القدم حتى الآن، وأن التحركات الحالية تستهدف توفير موارد مالية ومحاولة حل الأزمات والديون المتراكمة من الفترات السابقة.

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