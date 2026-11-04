«لو كنت مرشحا لفزنا» .. ترامب ينأى بنفسه عن خسارة الجمهوريين.. ويؤكد قبوله النتائج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيقبل نتائج انتخابات التجديد النصفي، وأنه مستعد للعمل مع الديمقراطيين.

قبول النتائج والاستعداد للتعاون



وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الأربعاء: "أنا مستعد تماما لقبول هذه النتائج"، مضيفا: "سنعمل مع الديمقراطيين، ونتطلع إلى العمل معهم، وسنتوصل على الأرجح إلى اتفاق".

ترامب يحمّل غيابه عن بطاقة الاقتراع مسؤولية خسائر الجمهوريين



وألقى ترامب باللوم في خسائر الحزب الجمهوري على عدم وجود اسمه على بطاقة الاقتراع، وقال: لو كان اسمي مدرجا في بطاقة الاقتراع لفزنا باكتساح.



وأشار إلى أنه لا يشعر بالندم على تأييد مرشحين مثل السيناتورة دارلين جراهام، الجمهورية عن ولاية ساوث كارولينا، وكين باكستون، المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس.



وجاءت تصريحات ترامب في وقت كان الديمقراطيون فيه على وشك السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، بعد خسارة غراهام سباقها وتأخر باكستون في حملته لعضوية مجلس الشيوخ.

ترامب يتابع النتائج من البيت الأبيض



وتحدث ترامب إلى الصحيفة قبل الساعة العاشرة والنصف مساء بقليل يوم الثلاثاء، بينما كان يتابع نتائج الانتخابات في البيت الأبيض.

وقال: "أنا أنظر فقط إلى هذه النتائج بينما أتحدث إليكم، أرى أن دارلين خسرت، واو، هذا مذهل، كيف تعتقد أن ليندسي كان سيفعل لو ترشح؟".

وأشار ترامب إلى أنه يعتقد أن السيناتور ليندسي جراهام، الذي توفي في يوليو، كان سيفوز على الأرجح في سباقه لو كان قد ترشح.