قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبير قواس.. أول فلسطينية تفوز بمقعد في مجلس الشيوخ بولاية نيويورك الأمريكية
زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي: الديمقراطيون مُلتزمون بإحداث «تغيير جذري»
الديمقراطيون يكتسحون الكونجرس.. ترامب يخسر مجلسي النواب والشيوخ في استفتاء على حكمه
أحمد السيد: ياسر إبراهيم لا غنى عنه في الدفاع.. والأهلي سيفوز على بيراميدز
من العمل دون ترخيص إلى كشف أسرار العملاء.. كيف يحاصر القانون مخالفات شركات التمويل؟
كيف تتأكد من تلف كارت شحن الكهرباء.. وما هي رسوم استبداله؟
صناعة الدواجن في مصر تواجه تحديات الأوبئة والأعلاف وتراجع دور صغار المُربين.. صور
ديبي واسرمان شولتز تفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن فلوريدا لولاية ثانية عشرة
رسميًا.. الديمقراطيون يفوزون بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية عريضة
«لو كنت مرشحا لفزنا» .. ترامب ينأى بنفسه عن خسارة الجمهوريين.. ويؤكد قبوله النتائج
مجلس وزراء الإعلام العرب يعقد دورته الـ56 اليوم بالقاهرة.. ويوزع جوائز التميز
«شبانة» يرد على تصريحات حسين لبيب بشأن شركة الكرة بالزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد السيد: ياسر إبراهيم لا غنى عنه في الدفاع.. والأهلي سيفوز على بيراميدز

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
محمد سمير

أشاد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، بتطور أداء الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا أن عودة ياسر إبراهيم تمثل إضافة مهمة لخط الدفاع، ومطالبًا باستمرار اللاعب 
وتجديد عقده.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "أداء الأهلي أمام المقاولون العرب شهد تطورًا في المستوى، وكان هناك تنظيم دفاعي واضح، وعودة ياسر إبراهيم كانت مفيدة لخط الدفاع، فهو لاعب صاحب خبرات ولا غنى عنه، وأتمنى استمراره في الأهلي وتجديد عقده".

وأضاف: "المقاولون العرب فريق قوي خلال الموسم الحالي، والأهلي قدم مباراة جيدة رغم خوض اللقاء دون اللاعبين الأساسيين".

وتابع: "محمد عبدالله قدم أداءً جيدًا مع الأهلي أمام المقاولون العرب، وكذلك محمود صلاح، فهو لاعب جيد وسريع ويمتلك الثقة".

وأوضح نجم الأهلي السابق أن مشاركة اللاعبين الشباب تحتاج إلى اختيار التوقيت المناسب، قائلًا: "لازم مشاركة الشباب تكون في أوقات معينة والدنيا ماشية كويس عشان يظهروا بأداء جيد".

وأكد أحمد السيد قدرة الأهلي على تحقيق الفوز أمام بيراميدز، مضيفًا: "الأهلي يمتلك لاعبين كبارًا قادرين على حسم اللقاء".

واختتم تصريحاته بالتوقع بمشاركة إمام عاشور في مباراة الأهلي أمام السكة الحديد ضمن منافسات كأس مصر.

الأهلي بيراميدز ياسر إبراهيم أحمد السيد النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات الحصول على المعاش المبكر

شروط الحصول على معاش مبكر قبل سن ال60 .. خطوات التقديم والأوراق

أسعار السجائر الان

زيادة جديدة خلال ساعات.. أسعار السجائر الآن.. القائمة الكاملة

الدولار

ارتداد قوي.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

الشاب

من اليأس والديون إلى بداية جديدة.. شاب يروي كيف سدد ديونه بعد التوبة.. ربنا فتحها عليا

الدولار

موجة ارتدادية.. سعر صرف الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بالبنوك

حالة الطقس

انخفاض الحرارة وأمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طرق لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

بعد ظهورها بمدرسة بالفيوم.. 5 طرق لمنع دخول الثعابين للمنازل والمنشآت.. أشياء تجذبها احذرها

استخراج البطاقة الصفراء للمسافرين للخارج

استخراج البطاقة الصفراء للمسافرين للخارج.. طريقة الحصول عليها

ترشيحاتنا

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

بالصور

طريقة تنظيف جلدة باب الغسالة من العفن والروائح الكريهة.. خطوات بسيطة تحافظ على كفاءتها

تنظيف جلدة باب الغسالة
تنظيف جلدة باب الغسالة
تنظيف جلدة باب الغسالة

فوائد الجبنة القريش للتخسيس.. متى تساعد على فقدان الوزن ومتى تتسبب في زيادته؟

فوائد الجبنة القريش
فوائد الجبنة القريش
فوائد الجبنة القريش

بمكياج الهالوين .. نجلاء بدر تُثير الجدل بإطلالتها على إنستجرام .. صور

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل صوص الرانش في المنزل .. بمكونات بسيطة وطعم المطاعم

طريقة عمل صوص الرانش المنزلي
طريقة عمل صوص الرانش المنزلي
طريقة عمل صوص الرانش المنزلي

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

خالد محمود عن التعاون مع أحمد العوضي: فنان ناجح وبيقدم أعمال مهمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد