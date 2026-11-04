أحمد السيد: ياسر إبراهيم لا غنى عنه في الدفاع.. والأهلي سيفوز على بيراميدز

أشاد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، بتطور أداء الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا أن عودة ياسر إبراهيم تمثل إضافة مهمة لخط الدفاع، ومطالبًا باستمرار اللاعب

وتجديد عقده.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "أداء الأهلي أمام المقاولون العرب شهد تطورًا في المستوى، وكان هناك تنظيم دفاعي واضح، وعودة ياسر إبراهيم كانت مفيدة لخط الدفاع، فهو لاعب صاحب خبرات ولا غنى عنه، وأتمنى استمراره في الأهلي وتجديد عقده".

وأضاف: "المقاولون العرب فريق قوي خلال الموسم الحالي، والأهلي قدم مباراة جيدة رغم خوض اللقاء دون اللاعبين الأساسيين".

وتابع: "محمد عبدالله قدم أداءً جيدًا مع الأهلي أمام المقاولون العرب، وكذلك محمود صلاح، فهو لاعب جيد وسريع ويمتلك الثقة".

وأوضح نجم الأهلي السابق أن مشاركة اللاعبين الشباب تحتاج إلى اختيار التوقيت المناسب، قائلًا: "لازم مشاركة الشباب تكون في أوقات معينة والدنيا ماشية كويس عشان يظهروا بأداء جيد".

وأكد أحمد السيد قدرة الأهلي على تحقيق الفوز أمام بيراميدز، مضيفًا: "الأهلي يمتلك لاعبين كبارًا قادرين على حسم اللقاء".

واختتم تصريحاته بالتوقع بمشاركة إمام عاشور في مباراة الأهلي أمام السكة الحديد ضمن منافسات كأس مصر.