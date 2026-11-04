زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي: الديمقراطيون مُلتزمون بإحداث «تغيير جذري»

وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، نتائج انتخابات الكونجرس بأنها إشارة واضحة إلى أن الأمريكيين "يطالبون بتغيير جذري".

وقال جيفريز: "نحن نسمعكم، ونراكم، ونشعر بكم، والديمقراطيون في مجلس النواب ملتزمون بجعل الحياة أفضل لكم".

على الرغم من سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، قال جيفريز إن الليلة ليست "لحظة حزبية"، وأن الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيقاتل من أجل جميع الأمريكيين.

وأضاف: "أشكر الشعب الأمريكي على الثقة التي وضعوها فينا، وسنعمل بجد لتحقيق التغيير الجذري الذي تستحقونه، وندرك أن الثقة قد انعدمت بين الكونجرس والشعب الأمريكي، وسنعمل بجد لاستعادتها".

الديمقراطيون يكتسحون الكونجرس

ونجح الديمقراطيون في تحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ بالفوز في 51 مقعدًا من أصل 100، بعد فوزهم في ولايات آيوا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وأوهايو وتكساس، فيما حقق الجمهوريون 39 مقعدًا حتى الآن.

كما حقق الديموقراطيون الأغلبية بشكل كاسح في مجلس النواب، حيث حصلوا-حتى الأن- على 173 صوتًا في مقابل 105 أصوات للجمهوريين، من أصل 435 مقعدًا.

وبتلك النتيجة يخسر الرئيس الجمهوري دونالد ترامب معركة الكونجرس بفارق كبير، في تراجع ملحوظ لشعبيته بسبب الحرب الإيرانية وأسعار الوقود، في انتخابات وصفت بأنها استفتاء على الرئيس، وقدرد الناخبون بتسليم مجلسي الكونجرس للديمقراطيين.