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صناعة الدواجن في مصر تواجه تحديات الأوبئة والأعلاف وتراجع دور صغار المُربين.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صناعة الدواجن في مصر تواجه تحديات الأوبئة والأعلاف وتراجع دور صغار المُربين.. صور

المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية الطب البيطري
المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية الطب البيطري
الديب أبوعلي

شهد المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين والمجلس الصحي المصري، مناقشات موسعة حول مستقبل صناعة الدواجن في مصر، والتحديات الاقتصادية والصحية التي تواجه المنتجين والمربين، وفي مقدمتها تذبذب الأسعار، وتراجع دور صغار المربين، والأمراض الوبائية، والاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، ومشكلات الأعلاف واللقاحات، إلى جانب سلامة المنتجات الغذائية المطروحة بالأسواق.

وأكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين المصريين والعرب، أهمية إعداد خريطة وبائية متكاملة لأمراض الدواجن في مصر، بما يساعد على تحديد طبيعة الأمراض المنتشرة ومعدلات ظهورها وتوزيعها الجغرافي، ووضع برامج تحصين تستند إلى الوضع الصحي الفعلي للقطعان، مشيرا إلى ضرورة ربط استيراد اللقاحات بدراسة الاحتياجات الوبائية المحلية ومدى ملاءمة اللقاحات للأمراض المنتشرة.

وكشف النقيب العام للأطباء البيطريين، خلال الجلسة العلمية التي عقدت بعنوان «صناعة الدواجن بين معوقات السوق وحلول البحث العلمي»، أن صغار المربين كانوا يمثلون نحو 85% من صناعة الدواجن، بينما تراجعت نسبتهم حاليا إلى ما يتراوح بين 35 و40%، معتبرا أن خروج هذه الشريحة من النشاط يمثل تحديا اقتصاديا واجتماعيا مهما، في ظل الدور الذي كانت تؤديه في منظومة الإنتاج الداجني.

وأشار إلى أن الصناعة تواجه تحديات متعددة، من بينها تذبذب أسعار الدواجن، وظهور الأمراض الوبائية بصورة مفاجئة، واستخدام المضادات الحيوية دون رقابة كافية، فضلا عن مشكلات مستلزمات الإنتاج واستيراد الأعلاف واللقاحات والرقابة على مزارع الجدود والأمهات.

وشدد مجدي حسن على ضرورة تطوير منظومة الترصد الوبائي، وربط البيانات المتعلقة بالأمراض المنتشرة ببرامج التحصين داخل المزارع، موضحا أن اختلاف برامج التحصين من مزرعة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى يستدعي وجود قاعدة بيانات دقيقة تساعد على تحديد الاحتياجات الوقائية لكل منطقة.

وحذر من انتقال بعض الأمراض من مزارع الجدود والأمهات إلى قطعان التسمين، مستشهدا بمرض المايكوبلازما، الذي يمكن أن ينتقل من خلال الأمهات إلى الكتاكيت، بما يضطر المربين إلى استخدام المضادات الحيوية بكميات كبيرة، مؤكدا أن إحكام الرقابة البيطرية على مزارع الجدود والأمهات يسهم في الحد من انتقال العدوى وتقليل الأعباء العلاجية والخسائر الإنتاجية.

وتناول النقيب العام ملف السموم الفطرية في مكونات الأعلاف المستوردة، مشيرا إلى أن الفحوص الحالية تركز على نوع واحد هو الأفلاتوكسين، رغم تعدد أنواع السموم الفطرية، التي أشار إلى أن عددها يتجاوز 350 نوعا، مطالبا بمراجعة المعايير الفنية للفحص وتحديد أنواع السموم التي ينبغي الكشف عنها والحدود المسموح بها لكل منها.

كما دعا إلى التخطيط المبكر لمواسم ارتفاع الطلب على الدواجن، وعلى رأسها شهر رمضان، من خلال تحديد الاحتياجات المتوقعة وزيادة الإنتاج المحلي بما يتناسب مع معدلات الاستهلاك، محذرا من الاعتماد على الاستيراد باعتباره الحل الأسهل لتلبية احتياجات السوق دون وضع خطط إنتاج مسبقة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسني حسن حسني العدوي، أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ، والعامل بمعهد الأمراض البكتيرية والمشتركة بألمانيا منذ نحو 20 عاما، أن البحث العلمي يمثل أحد المسارات الرئيسية لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجه صناعة الدواجن، مشيرا إلى أن خفض تكلفة الإنتاج يبدأ من تطوير تركيبات الأعلاف والبحث عن بدائل مناسبة للمكونات مرتفعة التكلفة، مع اختبار تأثيرها الفعلي على معدلات الإنتاج داخل المزارع.

وأوضح أن التغذية تمثل جانبا كبيرا من تكلفة صناعة الدواجن، وأن الاستفادة من الخبرات العلمية المصرية في إعداد تركيبات غذائية جديدة يمكن أن تسهم في خفض النفقات وتحسين كفاءة الإنتاج، مشددا على أهمية الربط بين الأبحاث المعملية والتطبيق العملي.

وأشار العدوي إلى ضرورة أن تشمل الخريطة الوبائية الأمراض البكتيرية إلى جانب الفيروسية، لافتا إلى أن الأمراض المعوية تمثل أحد مصادر الخسائر الإنتاجية التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام في برامج الترصد والمتابعة.

صناعة الدواجن في مصر

وأكد أهمية مراجعة برامج التحصين والتأكد من ملاءمة الجرعات وتوقيت إعطائها وطبيعة اللقاحات المستخدمة للحالة الصحية للقطعان، مشيرا إلى أهمية التوسع في إنتاج اللقاحات باستخدام العترات المحلية، بما يتناسب مع طبيعة الأمراض المنتشرة في مصر.

وحذر من مخاطر الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، سواء على تكلفة الإنتاج أو نتيجة تطور مقاومة البكتيريا للعلاجات، مؤكدا أن تطبيق إجراءات الأمن الحيوي والنظافة والتطهير داخل المزارع، إلى جانب الكشف المبكر عن الأمراض، يسهم في تقليل الإصابات والخسائر والاحتياج إلى الأدوية.

من جانبه، حذر الدكتور نبيل عبد الجابر ياسين، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، من استخدام منتجات لحوم الدواجن المستخلصة ميكانيكيا (MDM)، داعيا المستهلكين إلى الانتباه إلى مكونات المنتجات الغذائية، في ضوء نتائج دراسة أشار إلى إجرائها على عينات من هذه المنتجات، كشفت عن ارتفاع مؤشرات تزنخ الدهون بها مقارنة بالحدود التي ذكرها خلال الجلسة.

وأوضح أن هذه اللحوم تنتج من بقايا أجزاء الدواجن بعد فصل القطع الرئيسية، حيث يتم استخلاص ما يتبقى من اللحم بوسائل ميكانيكية، ثم فرمه وتجميده واستخدامه في تصنيع بعض المنتجات الغذائية مثل البرجر واللانشون.

وأشار إلى أن نتائج الدراسة أظهرت ارتفاع مؤشر تزنخ الدهون إلى نحو ثلاثة أضعاف ونصف، ووصل في بعض العينات إلى أربعة أضعاف الحد المشار إليه، محذرا من تأثير أكسدة الدهون على جودة المادة الخام، ومطالبا بتشديد الرقابة على الخامات المستخدمة في التصنيع الغذائي.

ودعا المستهلكين إلى قراءة بيانات المنتجات الغذائية والانتباه إلى وجود عبارة «لحم دجاج مستخلص ميكانيكيا» على العبوات، كما شدد على أهمية شراء الدواجن المذبوحة والخاضعة للفحص البيطري قبل الذبح وبعده، والتوسع في تداول منتجات المجازر المعتمدة بدلا من شراء الطيور الحية.

وقدم أستاذ الرقابة الصحية مجموعة من الإرشادات بشأن تداول وحفظ الدواجن، موضحا أن الدواجن المبردة تحفظ في درجات حرارة تتراوح بين سالب درجة مئوية واحدة و4 درجات مئوية موجبة، بينما تصل مدة صلاحية الدواجن المجمدة إلى 12 شهرا في حالة عدم وجود الأحشاء الداخلية المبردة.

وأكد ضرورة الالتزام بطرق الإذابة والطهي الآمنة، مشيرا إلى أهمية وصول درجة الحرارة الداخلية للدواجن أثناء الطهي إلى 70 درجة مئوية، مع حفظ المنتجات المطهية مبردة أو مجمدة وفقا للاشتراطات الصحية.

وكان المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ قد انطلق تحت شعار «الطب البيطري بين البحث العلمي والابتكار في ضوء فرص وتحديات سوق العمل والصحة الواحدة»، خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2026، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يحيى زكريا عيد رئيس الجامعة، وبمشاركة النقابة العامة للأطباء البيطريين والمجلس الصحي المصري.

وأكد الدكتور سمير أحمد الشاذلي، عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش نحو 35 ورقة بحثية، إلى جانب 9 محاضرات وورش عمل متخصصة، بهدف دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات وربط مخرجات الأبحاث باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

من جانبه، أكد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الطب البيطري يمثل درعا وطنيا لحماية الأمن الغذائي وصحة المواطنين، مشيرا إلى أن دور الطبيب البيطري يمتد من المزرعة إلى ضمان سلامة اللحوم والألبان والدواجن قبل وصولها إلى المستهلك.

وأوضح أن مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيا في مجال الاستزراع السمكي، ويقترب إنتاجها من مليوني طن سنويا، إلى جانب امتلاكها ثروة حيوانية وداجنة كبيرة، مؤكدا أن الحفاظ على هذه الثروات يتطلب تطوير الرعاية البيطرية وتعزيز البحث العلمي والابتكار.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية تحويل توصيات المؤتمر إلى مشروعات بحثية ومبادرات تعاون قابلة للتنفيذ، بما يربط الجامعات والجهات المهنية والمنتجين والمؤسسات الصناعية، ويفتح مجالات عمل جديدة أمام خريجي الطب البيطري، ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وترسيخ مفهوم الصحة الواحدة الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

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