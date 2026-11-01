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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في دمياط| صور

الطب البيطري
الطب البيطري
زينب الزغبي

شنت مديرية الطب البيطري بدمياط، عدة حملات على المجازر والأسواق لضبط المخالفين 

وأكد بيان صادر عن المديرية ، اليوم  حول جهودها وإنجازاتها خلال شهر أكتوبر، من خلال 11 مجزرًا للحيوانات الكبيرة و3 مجازر للدواجن، والتي تمثلت في الآتي.

تم ضبط 2,842 كجم من اللحوم والدواجن المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى المصنعات والكبدة المستوردة والحواوشي.

أعمال الذبح بالمجازر

تم  فحص وذبح 314,600 طائر، شملت الدواجن والبط والسمان والحمام و ذبح 2,842 رأسًا من الحيوانات، شملت الأبقار والجاموس والأغنام.

الحملات الرقابية والتفتيشية

لمشاركة في الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات المعنية، ومنها مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.
* المشاركة اليومية في الحملات التفتيشية بالتنسيق مع مجالس المدن بمختلف مراكز المحافظة و تنفيذ أعمال التفتيش اليومي على المستشفيات والمدارس بالمحافظة وإجراء زيارات تفتيشية دورية لثلاجات حفظ وتخزين اللحوم والدواجن؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات الغذائية.

يأتى ذلك في إطار جهود مديرية الطب البيطري بدمياط لتعزيز منظومة الرقابة على اللحوم والدواجن، وضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات، الدكتور حسام الدين فوزي  محافظ دمياط.
والدكتور علاء فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

دمياط محافظ دمياط طب بيطري الصحه

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