منتخب مصر للناشئين يتأهل لنهائي كأس الخليج بفوزه على الصين 4-0

تأهل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، لنهائي كأس الخليج تحت 17 سنة لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الصيني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، في ختام منافسات نصف نهائي النسخة رقم 14 للبطولة.

وقد سجل دانيال تامر نجم المباراة هدف مصر الأول بعد 11 دقيقة على انطلاق صافرة الدولي العماني محمد البلوشي، وعزز منتخب مصر تقدمه في الدقيقة 36 عن طريق نفس اللاعب، وأضاف البديل خالد مختار الهدف الثالث في الدقيقة 90، ثم اختتم محمد جمال مهرجان الأهداف بتوقيعه للهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، يواجه منتخب مصر نظيره الإماراتي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب حمد الكبير أيضًا، في المباراة النهائية، بعد أن تمكَّن "الأبيض" من تخطي المنتخب اليمني في نصف النهائي الأول وتفوق عليه بنتيجة (1 – 0).

جدير بالذكر أن منتخب مصر ومدربه حسين عبد اللطيف يخوض هذه البطولة بدعوة خاصة، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للناشئين، التي تقام في ضيافة قطر أيضًا خلال الفترة ما بين 19 نوفمبر الحالي و13 ديسمبر المقبل، والتي يخوضها في المجموعة الأولى رفقة منتخبات قطر واليونان وبنما.