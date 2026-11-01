قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط
القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ
200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة
الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية
مسؤل ألماني: مصر تمتلك فرصا مهمة لتعزيز التصنيع والاندماج في الاقتصاد العالمي
هتلعب هتقبض.. سيد عبد الحفيظ يفرض سياسة جديدة داخل الأهلي
زعيم الديمقراطيين الإسرائيليين يحذر: نتنياهو سيستخدم هجوماً جديداً على إيران للبقاء في السلطة
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
شبورة صباحية وأجواء حارة نهارًا.. كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس مع بداية نوفمبر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ايزنكوت
ايزنكوت
فرناس حفظي

أعلن بكر عوادا، المرشح الرابع في القائمة المشتركة، رفض القائمة المبادئ الأربعة التي طرحها غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يش!»، باعتبارها شروطاً للمشاركة في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وقال عوادا، في مقابلة مع قناة «المملكة» الأردنية، إن القائمة المشتركة لا تقبل المبادئ التي وضعها آيزنكوت، مشيراً إلى أنه إذا كان يرغب في تشكيل حكومة تستند إلى تطلعات المواطنين العرب، فعليه التخلي عن هذه الشروط.

وأضاف أنه لم يتلقَّ حتى الآن أي اتصال رسمي من آيزنكوت بشأن إمكانية التعاون أو تشكيل الحكومة.

وكان آيزنكوت قد جدد التأكيد على المبادئ الأربعة التي طرحها خلال حملته الانتخابية، وتشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية ليبرالية ومتساوية، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وفرض واجب الخدمة على جميع المواطنين الإسرائيليين، سواء العسكرية أو الوطنية أو المدنية، فضلاً عن اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وضرورة تدمير قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وسط خلافات بشأن شروط التعاون بين الأحزاب والقوائم المختلفة، وهو ما قد يعقّد مساعي تشكيل حكومة بديلة عن حكومة بنيامين نتنياهو، دون أن يعني بالضرورة ضمان استمرار نتنياهو في السلطة.

بكر عوادا القائمة المشتركة رئيس حزب «يش غادي آيزنكوت إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك الآن

ترشيحاتنا

"واتساب" يطلق 4 ميزات جديدة للمجموعات

منها تثبيت الرسائل.. "واتساب" يطلق 4 ميزات جديدة للمجموعات

كيفية استعادة الملفات المحذوفة من هاتفك بسهولة

في الآيفون والأندرويد.. كيفية استعادة الملفات المحذوفة من هاتفك بسهولة

الحواسيب المحمولة تتحول إلى ماسحات ضوئية ذكية فما القصة؟

تقنية ثورية ..الحواسيب المحمولة تتحول إلى ماسحات ضوئية ذكية فما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد