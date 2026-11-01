القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أعلن بكر عوادا، المرشح الرابع في القائمة المشتركة، رفض القائمة المبادئ الأربعة التي طرحها غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يش!»، باعتبارها شروطاً للمشاركة في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وقال عوادا، في مقابلة مع قناة «المملكة» الأردنية، إن القائمة المشتركة لا تقبل المبادئ التي وضعها آيزنكوت، مشيراً إلى أنه إذا كان يرغب في تشكيل حكومة تستند إلى تطلعات المواطنين العرب، فعليه التخلي عن هذه الشروط.

وأضاف أنه لم يتلقَّ حتى الآن أي اتصال رسمي من آيزنكوت بشأن إمكانية التعاون أو تشكيل الحكومة.

وكان آيزنكوت قد جدد التأكيد على المبادئ الأربعة التي طرحها خلال حملته الانتخابية، وتشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية ليبرالية ومتساوية، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وفرض واجب الخدمة على جميع المواطنين الإسرائيليين، سواء العسكرية أو الوطنية أو المدنية، فضلاً عن اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وضرورة تدمير قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وسط خلافات بشأن شروط التعاون بين الأحزاب والقوائم المختلفة، وهو ما قد يعقّد مساعي تشكيل حكومة بديلة عن حكومة بنيامين نتنياهو، دون أن يعني بالضرورة ضمان استمرار نتنياهو في السلطة.