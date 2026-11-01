كشف إدعاء رفض شرطة النجدة بالجيزة بلاغ سيدة تعرضت للاعتداء من طليقها بالقليوبية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر برفض شرطة النجدة بالجيزة تلقى بلاغها بشأن تعرض والدتها للاعتداء من طليقها بالقليوبية بدعوى عدم اختصاصها المكانى للبلاغ .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ مساء 29 أكتوبر المنقضى تقدمت شقيقة القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة) ببلاغ لشرطة النجدة بالجيزة، بتعرض والدتها وأولادها للتعدى بالضرب من طليقها بمحل إقامتها بالقليوبية، حيث تم على الفور تحويل البلاغ لمديرية أمن القليوبية، التى قامت بتوجيه إحدى سيارات الشرطة لمحل الواقعة، وتم الالتقاء مع السيدة المذكورة، وبسؤالها اتهمت طليقها بالتعدى عليها بالسب والشتم وتهديدها بالإيذاء دون التعدى عليها بالضرب لخلافات بينهما حول رؤية أنجالهما .. وتم فى حينه إتخاذ الإجراءات القانونية وضبط مرتكب الواقعة ، وعرضه على النيابة العامة.