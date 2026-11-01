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وزير الصحة يتابع 56 زيارة ميدانية لمشروعات صحية في 15 محافظة خلال أكتوبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يتابع 56 زيارة ميدانية لمشروعات صحية في 15 محافظة خلال أكتوبر

جانب من المشروعات
جانب من المشروعات
عبدالصمد ماهر

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريراً مفصلاً عن أداء فرق الإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزية بقطاع المشروعات القومية خلال أكتوبر 2026، والذي تضمن تنفيذ 56 زيارة ميدانية شملت 56 مستشفى ومركز طب أسرة في 15 محافظة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الزيارات أظهرت نسب إنجاز متقدمة، حيث جرى الانتهاء والاستلام الابتدائي لمخزن التموين الطبي بالعباسية شاملة أنظمة التيار الخفيف ومكافحة الحريق ومصاعد الخدمة، ومتابعة جاهزية مستشفى المدينة بالعبور، والانتهاء من تجهيز وتشغيل قسم الغسيل الكلوي.

وأضاف أن مشروعات تجاوزت نسب تنفيذها 80% أبرزها مستشفى أشمون العام الجديدة، إلى جانب المرور على مشروعات جارية تشمل أورام منوف والشهداء الجديدة بالمنوفية وسمسطا المركزي ببني سويف، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة.

جرى المرور على وحدات ومراكز طب أسرة

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، أنه جرى المرور على وحدات ومراكز طب أسرة لرفع كفاءتها في محافظات الغربية والإسماعيلية وأسيوط، وتم تذليل عقبات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لضمان استمرار تقديم الخدمة، مؤكداً استمرار الإدارة الهندسية في المتابعة الفورية وتذليل التحديات وتطبيق معايير الحماية المدنية والاختبارات الكهروميكانيكية وتجهيز الأقسام التخصصية وفق أعلى المعايير الحديثة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار الجولات الميدانية المكثفة تزامناً مع خطط الدولة لتوسيع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.

بني سويف وزير الصحة والسكان المشروعات القومية مركز طب أسرة مخزن التموين الطبي قسم الغسيل الكلوي

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