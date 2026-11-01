ناقد رياضي: مواجهة بيراميدز كلمة السر في مستقبل عموتة مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن موقف إدارة النادي الأهلي من استمرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في منصبه، خلال الفترة المقبلة، في ظل التساؤلات المثارة حول مستقبله مع الفريق.

وقال أحمد عبد الباسط، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مباراة الأهلي وبيراميدز ستكون حاسمة في تحديد مصير عموتة، موضحًا أنه عقب انتهاء المواجهة سيكون من الممكن معرفة ما إذا كان المدرب سيواصل مهمته مع الفريق أم سيرحل عن منصبه.

وأضاف أن إدارة الأهلي لا تزال تدعم المدير الفني حتى هذه اللحظة، ولم تتخذ قرارًا بشأن مستقبله، مشيرًا إلى أن مواجهة بيراميدز ستكون محطة مهمة لتقييم موقفه.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس مصر، في ظل رغبة الفريق في حصد المزيد من البطولات خلال الموسم الحالي.