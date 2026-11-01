هيثم حسن أساسيًا مع سيلتيك أمام فالكريك في الدوري الأسكتلندي

أعلن مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سيلتيك، التشكيل الأساسي لمواجهة فالكريك، المقرر انطلاقها في الثالثة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأسكتلندي، في مباراة يتطلع خلالها الفريق إلى استعادة الانتصارات ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، ليحصل على فرصة المشاركة منذ بداية اللقاء، وجاءت بقية عناصر التشكيلة على النحو التالي:

ويخوض سيلتيك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، رغم تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، وهو ما وضع المدرب مارتن أونيل تحت ضغوط متزايدة، في ظل الانتقادات الموجهة لبعض قراراته الفنية.

وتزايدت التساؤلات حول أسباب عدم مشاركة هيثم حسن بصورة منتظمة، بعدما بدأ اللاعب 5 مباريات فقط في الدوري، بإجمالي 461 دقيقة، بينما شارك في معظم المواجهات الأخرى بديلًا خلال الشوط الثاني.

وكان اللاعب المصري قد قدم أداءً لافتًا في مواجهة دندي يونايتد الأخيرة، بعدما لمس الكرة 10 مرات داخل منطقة جزاء المنافس، وصنع فرصتين للتسجيل، وسدد 4 كرات باتجاه المرمى، في مؤشرات تظهر قدرته على تقديم إضافة هجومية للفريق.