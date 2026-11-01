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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقديرا لجهوده.. محافظ الوادي الجديد تُكرم وكيل وزارة الإسكان والمرافق السابق

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

كرّمت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اللواء مهندس إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان والمرافق السابق، تقديرًا لجهوده وإسهاماته خلال فترة توليه مسئولية الإشراف على قطاع الإسكان والمرافق بالمحافظة ودعم منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء فى هذا القطاع الحيوي.

وأعربت المحافظ عن خالص تقديرها لما قدمه من جهود مخلصة، مشيدةً بالتعاون والتنسيق المثمر مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بما أسهم في دعم جهود المحافظة لتنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، متمنيةً له دوام التوفيق والسداد ومواصلة النجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

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