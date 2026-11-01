انطلاق فعاليات الحملة المكثفة لمكافحة ظاهرة كلاب الشوارع بسوهاج

انطلقت بمحافظة سوهاج، فعاليات الحملة المكثفة التي أعلنتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمكافحة ظاهرة كلاب الشوارع، والتي يتم تنفيذ فعالياتها بسوهاج بمتابعة اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية "مصر خالية من السعار 2030"، وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023.

وأسفرت الجهود الميدانية لمديرية الطب البيطري في يومها الأول بنطاق «حي شرق» بمدينة سوهاج، عن تحصين 74 كلبًا ضد السعار، والتحفظ على 13 آخرين، حيث جرى نقلهم إلى مكان الإيواء المؤقت بحي الكوثر لإخضاعهم للفحص الطبي والبيطري الشامل للتأكد من سلامتهم.

ماذا حدث؟

وتأتي هذه الفعاليات لضمان السيطرة على ظاهرة كلاب الشوارع وفق معايير علمية وصحية رحيمة، بما يضمن الحفاظ على السلامة والصحة العامة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه أكد د أحمد حمدى مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج أن هذه الحملات تأتي ضمن الإجراءات الوقائية التي تستهدف التعامل مع كلاب الشوارع من خلال تحصينها ضد مرض السعار، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والحد من احتمالات انتقال العدوى، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية.

ومن المقرر أن تشهد الحملات مشاركة الجهات المعنية، مع تكثيف أعمال التحصين بمختلف المناطق المستهدفة، في إطار خطة تستهدف تعزيز إجراءات الوقاية والحفاظ على سلامة المواطنين.