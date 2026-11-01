خلاف على أرض زراعية ينتهي بإصابة شاب بطلق خرطوش بدار السلام في سوهاج

تحولت خلافات على قطعة أرض زراعية إلى مشاجرة دامية بين طرفين بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بعدما تطورت مشادة كلامية إلى تبادل للسب والاعتداء بالضرب، قبل أن يُقدم أحد المشاركين في المشاجرة على إطلاق عيار ناري من سلاح خرطوش.

ما أسفر عن إصابة شاب في العقد الثاني من العمر برش خرطوش متفرق بالجسم، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ مفاده نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة دار السلام، ووقوع مصاب نتيجة إطلاق أعيرة نارية، وعلى الفور تم توجيه الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة وكشف أسبابها وضبط المتورطين فيها.

وبالفحص، كشفت التحريات أن المشاجرة وقعت بين طرفين من المقيمين بدائرة المركز، حيث ضم الطرف الأول شقيقين، أحدهما شاب في العقد الثاني من العمر، أُصيب برش خرطوش متفرق بالجسم، بينما ضم الطرف الثاني شخصًا في العقد السادس من العمر ونجله في العقد الثالث.

وتبين أن خلافات سابقة بين الطرفين على قطعة أرض زراعية بذات الناحية كانت وراء اندلاع الواقعة، إذ تجددت الخلافات بينهما وبدأت بمشادة كلامية، سرعان ما خرجت عن السيطرة، وتحولت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان الاعتداء بالسب والضرب.

وأوضحت التحريات أن أحد أفراد الطرف الثاني أطلق عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش كان بحوزته أثناء المشاجرة، فأصاب الشاب من الطرف الأول برش خرطوش متفرق بالجسم، ما استدعى التعامل مع الواقعة أمنيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما جرى ضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بمضمون ما أسفرت عنه التحريات بشأن أسباب المشاجرة وتفاصيل حدوثها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابساتها كاملة.