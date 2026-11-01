6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن قد تناقش مع كوريا الشمالية قضية سرقة أصول مشفرة من منصة «باينانس»، بلغت قيمتها نحو 6.3 مليار دولار، وذلك حال التأكد من مسؤولية بيونغ يانغ عن الهجوم الإلكتروني.

وقال ترامب، السبت، خلال حديثه مع الصحفيين في منتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا، إن الإدارة الأمريكية لا تزال تحقق في الواقعة، مؤكدًا أن واشنطن ستتحدث مع كوريا الشمالية بشأنها إذا ثبت تورطها.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يتهم قراصنة كوريين شماليين

وجاءت تصريحات ترامب بعدما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، السبت، مسؤولية قراصنة كوريين شماليين عن سرقة أكثر من 6 مليارات دولار من الأصول الافتراضية من منصة «باينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة عالميًا، في هجوم وقع في 29 أكتوبر.

وحدد المكتب الهجوم باعتباره جزءًا من حملة قرصنة إلكترونية تُعرف باسم «TraderTraitor»، مشيرًا إلى أن المحققين رصدوا تحويل الأصول المسروقة بشكل أساسي إلى عملة إيثيريوم الرقمية.

تحذير أمريكي لشركات العملات المشفرة

وفي أعقاب الهجوم، دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية ودائرة الإيرادات الداخلية شركات العملات المشفرة ومشغلي شبكات البلوك تشين إلى حظر المعاملات المرتبطة بالعناوين الرقمية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالأموال المسروقة.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول المتضررة بلغت نحو 6.3 مليار دولار، ما يجعل الواقعة أكبر عملية سرقة معروفة للعملات المشفرة وفقًا للبيانات الواردة.

باينانس تعلن تعويض الأصول المتضررة

من جانبها، أعلنت منصة «باينانس» أنها استبدلت ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأصول المتضررة باستخدام أموال الشركة، مؤكدة استمرار تعاونها مع السلطات وشركاء قطاع العملات الرقمية للعمل على استعادة الأموال المسروقة أو تجميدها.