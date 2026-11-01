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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهاجم محاميته السابقة ألينا حبا: صفقة العفو بـ 50 مليون دولار مستفزة وبغيضة

ترامب وألينا حبا
ترامب وألينا حبا
خاطر عبادة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاميته السابقة ألينا حبا ميلدون بشدة لحصولها على 50 مليون دولار من عائلة رجل الأعمال خوليو هيريرا فيلوتيني قبل أسابيع فقط من إصداره عفوا عنه، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين في حفل عيد الهالوين بمار-أ-لاجو ليلة السبت.

"غير مقبول وبغيض ومثير للغضب"

وانتقد ترامب حبا لاستغلالها علاقتها به لإبرام الصفقة المزعومة، واصفا إياها بأنها "غير مقبولة" و"عمل بغيض ومثير للغضب"، معربا عن استيائه بعد يومين من نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن الاتفاق السري الضخم.

وعندما بدأ صحفي بسؤاله: "ما رأيك في مبلغ 50 مليون دولار الذي حصلت عليه ألينا حبا..."، قاطعه ترامب ليفرغ غضبه.

وقال: "اعتقدت أن الأمر فظيع. أخبرتها أنني لا أريدها أن تتقاضى أجرا. لقد كلفنا شخصا بالتحدث مع من فعلوا ذلك، وقد استغلت علاقتها بهم لتحقيق هذا الهدف. لقد كان الأمر مبالغا فيه للغاية. من الطبيعي أن يتقاضى شخص أتعابا قانونية، فهي محامية، لكنني اعتبرت الأمر بغيضا ومشينا وغير مقبول بتاتا".

هل تتبرع للمكتبة الرئاسية؟

وعندما سأله الصحفي "هل تتوقع منها أن تتبرع للمكتبة؟" في إشارة إلى تقرير التايمز الذي ذكر أن ترامب طلب من مساعديه أن تتبرع حبا ميلدون بجزء من ثروتها لمكتبته الرئاسية المستقبلية، رد: "لا، ليس هي. أتوقع ربما الناس، لا أعرف إن كان أحد يريد أن يفعل ذلك. لكن ما فعلته غير مقبول. غير مقبول".

غضب خلف الأبواب المغلقة

وانفجر ترامب بعد أن ذكرت التايمز يوم الخميس أنه كان غاضبا جدا خلف الأبواب المغلقة عندما علم بالصفقة.

وكان هيريرا، وهو رجل أعمال فنزويلي إيطالي، قد أبرم صفقة إقرار بالذنب متساهلة في أغسطس 2025 بعد اتهامه بمحاولة رشوة حاكم بورتوريكو في 2022، وانتهى به الأمر إلى الإقرار بجنحة واحدة تتعلق بانتهاك تمويل الحملات الانتخابية، وبدأت عائلته بعد ذلك بوقت قصير محاولة الحصول على عفو، وفقا للتقرير.

وأصدر ترامب عفوا عن هيريرا في وقت سابق من هذا العام، بعد فترة وجيزة من قيام عائلته بترتيب انضمام حبا ميلدون إلى شركة محاماة مسجلة في 2025.

وذكرت التايمز: “عرضوا عليها 10 ملايين دولار سنويا لمدة أربع سنوات بالإضافة إلى مجموعة من المكافآت، وبحسب مقابلات ووثائق حصلت عليها الصحيفة فقد ضُمنت لها إجمالا أكثر من 50 مليون دولار على مدى أربع سنوات بما في ذلك المكافآت”، وبحسب التقرير، "انفجر" ترامب غضبا في أكتوبر عندما علم بالصفقة.

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