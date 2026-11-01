قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس متهمة بالاعتداء على طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
موعد مباراة بيراميدز وسموحة في بطولة كأس عاصمة مصر
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر
المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر

طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي
عبدالصمد ماهر

كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن الأوراق وطريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر للطلاب المصريين، سواء كان الطالب في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، يتم اتباع الخطوات التالية:


أولاً: الأوراق المطلوبة


1. شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب.
2. صورة شخصية حديثة للطالب.
3. إثبات قيد حديث من المدرسة للعام الدراسي الحالي.
4. إيصال سداد المصروفات الدراسية.
5. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
وقد تطلب بعض المناطق الطبية مستندات إضافية حسب الحالة


ثانياً: خطوات استخراج الكارنيه


1. التوجه إلى شؤون الطلبة بالمدرسة للحصول على إثبات القيد.
2. تجهيز الأوراق المطلوبة.
3. التوجه إلى أقرب وحدة صحة مدرسية او ادارة المنطقة او ادارة فرع التامين الصحي التابع لها مدرسة الطالب
4. تقديم الأوراق وسداد الرسوم المقررة.
5. استلام كارنيه التأمين الصحي.
ويتم تسليم الكارنيه في نفس اليوم لولي الأمر حسب الوحدة والإجراءات المتبعة.


ثالثاً: أين يتم استخراج الكارنيه؟


من اقرب وحدة صحة مدرسية أو منطقة أو إدارة فرع التامين الصحي التابع لها المدرسة المقيد بها الطالب.


للاطلاع على تعليمات الهيئة: [الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي
www.hio.gov.eg
 

الهيئة العامة للتأمين الصحي كارنيه التأمين الصحي الثانوية الإعدادية المدارس صحة مدرسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

هجوم متعمد بعبوة حارقة يستهدف مكتب وزير الهجرة اليوناني دون وقوع إصابات

هجوم متعمد بعبوة حارقة يستهدف مكتب وزير الهجرة اليوناني دون وقوع إصابات

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد

رشيد خطابي: الإعلام العربي أمام مسؤولية مواجهة التضليل بعد الأزمات

إيلون ماسك

48.5 مليار دولار تتبخر من ثروة إيلون ماسك في يوم واحد فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد