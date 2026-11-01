طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر

كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن الأوراق وطريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر للطلاب المصريين، سواء كان الطالب في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، يتم اتباع الخطوات التالية:



أولاً: الأوراق المطلوبة



1. شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب.

2. صورة شخصية حديثة للطالب.

3. إثبات قيد حديث من المدرسة للعام الدراسي الحالي.

4. إيصال سداد المصروفات الدراسية.

5. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وقد تطلب بعض المناطق الطبية مستندات إضافية حسب الحالة

لأول مرة بهيئة التأمين الصحي.. إطلاق خدمة العلاج الوظيفي بفرع الجيزة انتفاضة في الرعاية الصحية لتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات «التأمين الصحي الشامل» توسّع شبكة مقدمي الخدمة وتوقّع عقد اتفاق مع مستشفى سموحة الجامعي فريق طبي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي ينجح في إعادة بناء مفصل الفك لمريض بعد معاناة 15 عاما



ثانياً: خطوات استخراج الكارنيه



1. التوجه إلى شؤون الطلبة بالمدرسة للحصول على إثبات القيد.

2. تجهيز الأوراق المطلوبة.

3. التوجه إلى أقرب وحدة صحة مدرسية او ادارة المنطقة او ادارة فرع التامين الصحي التابع لها مدرسة الطالب

4. تقديم الأوراق وسداد الرسوم المقررة.

5. استلام كارنيه التأمين الصحي.

ويتم تسليم الكارنيه في نفس اليوم لولي الأمر حسب الوحدة والإجراءات المتبعة.



ثالثاً: أين يتم استخراج الكارنيه؟



من اقرب وحدة صحة مدرسية أو منطقة أو إدارة فرع التامين الصحي التابع لها المدرسة المقيد بها الطالب.



للاطلاع على تعليمات الهيئة: [الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي

www.hio.gov.eg

