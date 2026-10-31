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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة بهيئة التأمين الصحي.. إطلاق خدمة العلاج الوظيفي بفرع الجيزة

التأمين الصحي
التأمين الصحي
عبدالصمد ماهر

في خطوة جديدة لتطوير منظومة الخدمات العلاجية والتأهيلية، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بدء تشغيل خدمة العلاج الوظيفي (Occupational Therapy – OT) لأول مرة ضمن خدماتها، وذلك بقسم العلاج الطبيعي بعيادة المجمع الطبي بمدينة السادس من أكتوبر، التابعة لفرع الجيزة، بما يمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة للمنتفعين.

وأكد الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن إطلاق الخدمة يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية، والتوسع في التخصصات الطبية والتأهيلية الحديثة، وتقديم خدمات صحية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين.

وأوضح أن إدخال العلاج الوظيفي يمثل إضافة مهمة لمنظومة التأهيل الطبي بالهيئة، لما يقدمه من برامج متخصصة تستهدف استعادة القدرات الحركية والإدراكية والحسية للمرضى، وتعزيز استقلاليتهم وقدرتهم على ممارسة أنشطة الحياة اليومية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم.

عيادة المجمع الطبي بمدينة السادس من أكتوبر

من جانبه، أكد الدكتور محمود المعداوي، مدير فرع الجيزة، أن تشغيل الخدمة بعيادة المجمع الطبي بمدينة السادس من أكتوبر يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات التخصصية بالفرع، وتوفير برامج تأهيلية متقدمة تلبي احتياجات المنتفعين وتسهم في تحسين مستوى الرعاية المقدمة لهم.

وأضاف مدكور أن تشغيل الخدمة يمثل المرحلة الأولى من خطة الهيئة للتوسع التدريجي في تقديم العلاج الوظيفي بفروعها المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه الخدمة التخصصية لقاعدة أكبر من المنتفعين.

وتواصل الهيئة جهودها لتحديث وتطوير خدماتها العلاجية والتأهيلية، ومواكبة التطورات الطبية الحديثة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة صحية متكاملة تضع صحة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.

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