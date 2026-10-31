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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكبرة بمختلف أحياء وقرى أسوان لرفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى النظافة والإنارة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذ سلسلة من الحملات الميدانية المكثفة وأعمال الصيانة والمتابعة بمختلف القرى والأحياء، وذلك تحت إشراف محمد محمود ربيع، نائب رئيس المدينة، وبمتابعة نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والقرى.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بمواصلة جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة المحيطة، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.

رفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة بقرى غرب أسوان وأبو الريش بحرى ووادى كركر

ففى قرية غرب أسوان، تمت متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح محولات الإنارة بنطاق القرية، إلى جانب صيانة منظومة الإنارة بوحدة الإطفاء، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة بالقرى والنجوع التابعة.

وفى قرية أبو الريش بحرى، شملت الجهود متابعة صيانة الأعمدة وتركيب الكشافات الجديدة وإصلاح محولات الإنارة بطريق مصر أسوان الزراعى، ومنطقة نجع الملقطة والشادر، بالتوازى مع تنفيذ أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بالنجوع التابعة وعلى امتداد الطريق الرئيسى.

كما شهدت قرى وادى كركر متابعة أعمال صيانة وإصلاح كسورات خطوط المياه بين المأخذ الرئيسى ومرشح المياه، إلى جانب تطهير وتسليك بعض مواقع الصرف الصحى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فضلاً عن صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات اللازمة لتحسين مستوى الإضاءة بالقرية.

حملات مكبرة بحى جنوب.. وإزالة التعديات ومواجهة مخالفات البناء والنباشين

وفى حى جنوب المدينة، تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص فى موقعين مختلفين، مع مصادرة مواد ومعدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بحضور رئيس الحى ونائبه، كما تم تنفيذ إزالة فورية لمبانى التعديات بمنطقة المسلة على مساحة 180 م2.

جهود متنوعة


في سياق متصل، أسفرت الحملات عن ضبط 3 عربات كارو و8 فوامات خاصة بالنباشين بطريق السادات والتحفظ عليها، مع مواصلة أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بقطاع المحمودية من خلال قسم الكهرباء، بحضور رئيس القطاع.

15 محضر إشغال ورفع 220 مضبوطة.. حملات مكثفة بالسوق السياحى وكورنيش النيل
وفى حى غرب المدينة، تم تنفيذ حملات مكبرة بالسوق السياحى، أسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال طريق ورفع 220 مضبوطة، وذلك بحضور اللواء أحمد عبد الوهاب، مساعد مدير الأمن، والمقدم مينا شاكر، وكيل قسم شرطة المرافق.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 9 عربات كارو وفوامات خاصة بالنباشين والتحفظ عليها بنطاق الحى، فضلاً عن مصادرة 4 شلت حنطور مخالفة بكورنيش النيل، بحضور نجار عبد الرحمن، نائب رئيس المدينة، وإزالة كشك بدون ترخيص بالسوق السياحى بجوار المحطة، إلى جانب إزالة مبانٍ فى المهد بمنطقة الصحابى بحضور رئيس الحى.

إزالة 6 حالات تعد بالصداقة الجديدة ضمن جهود التصدى لمخالفات البناء

وفى حى الصداقة الجديدة، تم تنفيذ إزالة لحالتين من حالات التعدى على مساحة إجمالية بلغت 600 م2، مع التحفظ على مواد البناء، وذلك بحضور أحمد عبد الراضى، نائب رئيس المدينة، كما تم تنفيذ 4 حالات إزالة ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات بإجمالى مساحة 1130 م2، بالتوازى مع متابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة بنطاق الحى.

غلق وتشميع 40 محلاً مخالفاً وحملات مكبرة لإزالة الإشغالات بحى شرق

وفى حى شرق المدينة، تم تنفيذ حملة لغلق وتشميع 40 محلاً لجنسيات غير مصرية بمنطقتى السيل وشارع السماد، مع فصل التيار الكهربائى عنها، كما تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بنطاق سوق السيل وطريق السماد أسفرت عن رفع وإزالة 42 مضبوطة إشغال.

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