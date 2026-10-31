محافظ أسوان يكرم موهبة فنية من ذوى الإعاقة الحركية .. ويشيد بإبداع الفنان ناصر عبد العزيز الذى تحدى إعاقته بريشة الفن والإبداع



حرص محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين على إهداء شهادة تقدير للفنان التشكيلى الموهوب ناصر عبد العزيز يس من ذوى الإعاقة الحركية تقديراً لموهبته الفنية المتميزة وإبداعاته فى مجال الرسم .

ويأتى ذلك فى لفتة إنسانية طيبة تعكس إهتمام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بدعم ورعاية الموهوبين والمبدعين من أبناء المحافظة ، وخاصة من ذوى الإعاقة .

محافظ أسوان: الإرادة الحقيقية قادرة على تجاوز الصعاب.. والموهبة تستحق الدعم والتشجيع

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالموهبة الفنية للفنان ناصر عبد العزيز يس ، وما تعكسه أعماله من إبداع وتميز وقدرة على تحدى الصعاب ، مؤكداً أن الإعاقة لم تكن يوماً عائقاً أمام أصحاب الإرادة والعزيمة ، وأن دعم الموهوبين والمبدعين من ذوى الهمم يمثل واجباً مجتمعياً وإنسانياً ، لما يمتلكونه من طاقات وقدرات تستحق الرعاية والتشجيع وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز إبداعاتهم فى مختلف المجالات .

إهداء بورترية فنى لمحافظ أسوان



ومن جانبه، حرص الفنان ناصر عبد العزيز يس بصحبة أبنه على إهداء بورتريه فنى للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، تعبيراً عن تقديره وإمتنانه لهذه اللفتة الطيبة ، وحرص المحافظ على تكريمه وتقدير موهبته الفنية .

ناصر عبد العزيز يس .. رحلة إبداع وإرادة تتحدى الإعاقة

وأوضح الفنان ناصر عبد العزيز أنه يقيم بقرية حجازة التابعة لمركز كوم أمبو، وأنه تعرض للإصابة بشلل الأطفال مما أدى إلى إعاقته الحركية، إلا أن ذلك لم يمنعه من ممارسة هوايته فى فن الرسم وتنمية موهبته الفنية، حيث استطاع أن يجعل من الريشة والألوان وسيلة للتعبير عن إبداعه وإرادته لتلقى رسوماته إشادة وإستحسان كل من يتابع أعماله الفنية .



تجسد هذه اللفتة حرص محافظة أسوان على تقدير النماذج الإيجابية والمواهب المتميزة من ذوى الإعاقة ، وترسيخ ثقافة الدمج المجتمعى وتكافؤ الفرص بما يعزز الثقة فى قدراتهم ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للإبداع والتميز .