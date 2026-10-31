محافظ أسوان ينعى نائب رئيس جهاز المدينة الجديدة

نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ببالغ الحزن والأسى ، المغفور له بإذن الله تعالى المهندس مصطفى يوسف نائب رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، الذى وافته المنية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من جهود خلال مسيرته العملية .

نعى

وأعرب محافظ أسوان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وزملائه

وأعرب محافظ أسوان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه ، ولزملائه والعاملين بجهاز مدينة أسوان الجديدة ، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ، وأن يربط على قلوبهم فى هذا المصاب الأليم .