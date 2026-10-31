رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة علاج مصابي حادث التصادم على الطريق الأوسطي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تداعيات حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم السبت، بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل "تريلا"، عند تقاطع الطريق الأوسطي مع طريق الضبعة، بقسم ثانٍ 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وتسخير الإمكانات الطبية المتاحة لضمان توفير أفضل مستويات الخدمة الصحية، مع المتابعة المستمرة لتطورات حالتهم الصحية.

كما تابع رئيس الوزراء مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن اجتماعي، تقديم الوزارة والهلال الأحمر الاغاثات والدعم المطلوب لأسر الضحايا والمصابين.

وفي هذا السياق، كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي ومستشفى زايد التخصصي، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الواقعة في نطاق الحادث والمناطق المحيطة، وتوفير الأدوية وفصائل الدم والمستلزمات الطبية اللازمة.

وتقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.