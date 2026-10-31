رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث الطريق الأوسطي ويوجه بتوفير الرعاية الطبية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تداعيات حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل «تريلا»، الذي وقع صباح اليوم السبت عند تقاطع الطريق الأوسطي مع طريق الضبعة، بنطاق قسم ثانٍ 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ووجّه بتسخير جميع الإمكانات الطبية المتاحة لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمصابين وفقاً لما نقلته القناة الأولي.

وتابع رئيس الوزراء مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من توفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، مع استمرار متابعة تطورات حالتهم الصحية وتوفير الإمكانات الطبية المطلوبة.

مدبولي يتابع تقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة والهلال الأحمر المصري في تقديم الإغاثات والمساعدات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، وتوفير أوجه الدعم المطلوبة لهم.

الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث

وفي السياق ذاته، دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي ومستشفى زايد التخصصي، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة وتوفير الأدوية وفصائل الدم والمستلزمات الطبية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، وفق الحصر المبدئي، وفاة 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين، بينهم 10 مصابين حالاتهم غير مستقرة، فيما تتواصل متابعة الحالات الصحية للمصابين.

رئيس الوزراء يعزي أسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.