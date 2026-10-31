بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بشأن حالة الغضب والانتقادات التي يتعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بضرورة التكاتف خلف اللاعبين والجهاز الفني، ومحذرًا من اتخاذ قرارات متسرعة بشأن مستقبل المدير الفني الحسين عموتة.

وقال أحمد شوبير، خلال حديثه في برنامج «الناظر» عبر قناة «النهار»، إن المطالبات المستمرة برحيل عموتة تحتاج إلى إعادة تفكير، متسائلًا عن البديل الذي يمكن أن يتولى المسؤولية في الوقت الحالي، خاصة مع غياب بعض الأسماء التي اعتاد الأهلي الاستعانة بها في مثل هذه الظروف.

وتساءل شوبير عن إمكانية إسناد المهمة إلى ياسر رضوان، أو عودة عماد النحاس، في ظل عدم توافر الأخير، كما استبعد إمكانية التعاقد مع علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا، مشيرًا إلى أنه سبق ورفض تولي تدريب الأهلي بصورة مؤقتة، واشترط الحصول على عقد مدير فني.

كما تطرق إلى اسم محمد يوسف، موضحًا أنه يبتعد عن تدريب الفريق الأول منذ فترة، ويتولى حاليًا مسؤولية قطاع الناشئين، ويحقق نتائج جيدة خلال الموسم الحالي، متسائلًا عن جدوى تصعيد مدرب قطاع الشباب لتولي المهمة في هذا التوقيت.

شوبير يدافع عن استمرار عموتة ويستشهد بنتائج الأهلي

وأكد شوبير أن الأهلي يمتلك فرصة مهمة لاستعادة توازنه من خلال المواجهة المقبلة أمام بيراميدز، موضحًا أن الفوز بها سيقلص الفارق مع متصدر الدوري إلى نقطة واحدة، وهو ما قد يمنح الفريق دفعة قوية في سباق المنافسة على اللقب.

وأشار إلى أن هناك حالة من الهجوم على عدد من لاعبي الأهلي، من بينهم إمام عاشور ومحمد هاني وأحمد سيد زيزو وياسر إبراهيم، إلى جانب الانتقادات الموجهة للمدير الفني الحسين عموتة.

واستعاد شوبير الجدل الذي صاحب رحيل السويسري مارسيل كولر، قائلًا إن بعض الأصوات التي طالبت برحيله أصبحت تتحدث حاليًا عن أن الاستغناء عنه كان خطأ كبيرًا، بل إن هناك من يرى أن علاقته باللاعبين كانت جيدة وأن مستواه التدريبي شهد تطورًا في نهاية تجربته.

وأضاف أنه يسمع حاليًا آراء تتحدث عن أن كولر كان يستحق الاستمرار، وأن قرار رحيله لم يكن صائبًا، محذرًا من تكرار السيناريو نفسه مع عموتة، واتخاذ قرار متسرع دون دراسة البدائل المتاحة.

وأوضح شوبير أن نتائج الأهلي على الورق لا تبدو سيئة، رغم التعادل أمام المقاولون العرب والقناة، مشيرًا إلى نجاح الفريق في تجاوز دور المجموعات الإفريقي، وتحقيق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، إلى جانب الانتصار في آخر مبارياته أمام مودرن سبورت بهدف نظيف.

ولفت إلى أن الأهلي حقق انتصارات مهمة خلال مشواره الإفريقي، من بينها الفوز برباعية في إحدى المواجهات والانتصار خارج ملعبه بنتيجة 2-1، مؤكدًا أن تقييم الفريق يجب ألا يعتمد فقط على الانتقادات المرتبطة بأدائه في بعض المباريات.

أحمد شوبير يوجه اللوم لجماهير الأهلي بسبب الغياب عن المدرجات

وفي سياق آخر، وجه أحمد شوبير رسالة مباشرة إلى جماهير الأهلي، منتقدًا تراجع الحضور الجماهيري في المدرجات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى دعم أنصاره، خاصة في ظل المرحلة المهمة التي يمر بها في المنافسة على البطولات.

واستشهد شوبير بفترات صعبة مر بها الأهلي في الماضي، عندما كان الفريق يحتل مراكز متأخرة في جدول الدوري، موضح