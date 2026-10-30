مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض عدد من المباريات الهامه في الدوري المصري والكونفدرالية.
وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي :
كأس الرابطة الجولة :2 المقاولون 2 نوفمبر بالقاهرة
دور ال 32 كأس مصر :مع الفائز من النصر/ السكة الحديد 7 نوفمبر بالقاهرة
دورى الجولة 9: بيراميدز 23 نوفمبر بالقاهرة
كأس الكونفدرالية: دور المجموعات الجولة 1 خلال الفترة 27-29 نوفمبر
كأس الكونفدرالية: دور المجموعات الجولة 2 خلال الفترة 4-6 ديسمبر.
دوري الجولة 10: غزل المحلة 10 ديسمبر بالغربية
دوري الجولة 11: بترول أسيوط 15 ديسمبر بالقاهرة
كأس الكونفدرالية :دور المجموعات الجولة 3 خلال الفترة 18-20 ديسمبر
دوري الجولة 12 :سيراميكا كليوباترا 24 ديسمبر بالقاهرة
دوري الجولة 13: الاتحاد 29 ديسمبر بالقاهرة
دوري الجولة 14: الجونة 5 يناير بالغردقة
كأس الكونفدرالية :دور المجموعات الجولة 4 خلال الفترة 8-10 يناير
كأس الرابطة الجولة 4: الشرقية - إنبى 13 يناير بالقاهرة
كأس الكونفدرالية :دور المجموعات الجولة 5 خلال الفترة 15-17 يناير
كأس الرابطة الجولة 5: الجونة 20 يناير بالقاهرة
كأس الكونفدرالية: دور المجموعات الجولة 6 خلال الفترة 22-24 يناير
دوري الجولة 15 :السويس - بتروجيت 28 يناير بالقاهرة
دوري الجولة 16: البنك الاهلي 1 فبراير بالقاهرة
دوري الجولة 17 :المصري 6 فبراير بالإسكندرية
دوري الجولة 18: الجيش 12 فبراير بالقاهرة
دوري الجولة 19: دجلة 19 فبراير بالقاهرة