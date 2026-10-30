قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا.. وواشنطن لديها وقت لمواصلة المفاوضات
مفوض حقوق الإنسان الأوكراني يشيد بجهود ميلانيا ترامب الإنسانية في أوليشكي
مجلس الأمن يناقش قضية الصحراء المغربية.. وروسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي
وجوه جديدة تحت المراقبة.. مراد يكشف مرشحي الانضمام لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر| خاص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في تحطم مروحية عسكرية أوروبية بالبوسنة
اختراق بيانات 260 مليون شخص.. اليابان تواجه تصاعدا غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية
للعام الثالث على التوالي.. نوستالجيا 90/80 تعود على مسرح البالون
مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر
بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف والأتوبيس الترددي
5 سيارات كهربائية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر
نور ندا: مصر تستحوذ على 40% من التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا
واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 2.1 مليار دولار لبيع صواريخ باتريوت لأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض عدد من المباريات الهامه في الدوري المصري والكونفدرالية.


وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي :
 

كأس الرابطة الجولة :2 المقاولون 2 نوفمبر بالقاهرة

دور ال 32 كأس مصر :مع الفائز من النصر/ السكة الحديد 7 نوفمبر بالقاهرة

دورى الجولة 9: بيراميدز 23 نوفمبر بالقاهرة

كأس الكونفدرالية: دور المجموعات الجولة 1 خلال الفترة 27-29 نوفمبر

كأس الكونفدرالية: دور المجموعات الجولة 2 خلال الفترة 4-6 ديسمبر.

دوري الجولة 10: غزل المحلة 10 ديسمبر بالغربية

دوري الجولة 11: بترول أسيوط 15 ديسمبر بالقاهرة

كأس الكونفدرالية :دور المجموعات الجولة 3 خلال الفترة 18-20 ديسمبر

دوري الجولة 12 :سيراميكا كليوباترا 24 ديسمبر بالقاهرة

دوري الجولة 13: الاتحاد 29 ديسمبر بالقاهرة

دوري الجولة 14: الجونة 5 يناير بالغردقة

كأس الكونفدرالية :دور المجموعات الجولة 4 خلال الفترة 8-10 يناير

كأس الرابطة الجولة 4: الشرقية - إنبى 13 يناير بالقاهرة

كأس الكونفدرالية :دور المجموعات الجولة 5 خلال الفترة 15-17 يناير

كأس الرابطة الجولة 5: الجونة 20 يناير بالقاهرة

كأس الكونفدرالية: دور المجموعات الجولة 6 خلال الفترة 22-24 يناير

دوري الجولة 15 :السويس - بتروجيت 28 يناير بالقاهرة

دوري الجولة 16: البنك الاهلي 1 فبراير بالقاهرة

دوري الجولة 17 :المصري 6 فبراير بالإسكندرية

دوري الجولة 18: الجيش 12 فبراير بالقاهرة

دوري الجولة 19: دجلة 19 فبراير بالقاهرة

الأهلي الدوري الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

التماسيح

مفاجأة بشأن ظهور التماسيح في المصارف والترع.. تهريب من أسوان إلى الوجه البحري

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

صورة أرشيفية

بريطانيا تحذر من السفر إلى 16 دولة في الشرق الأوسط .. اعرف القائمة

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها أحدث إطلالاتها عبر فيس بوك

جيهان سلامة

جيهان سلامة تكشف أسرار مسيرتها: فكرت في الهجرة إلى أمريكا بسبب قلة العمل

النجمة صبا مبارك

صبا مبارك تعيد مسلسل الجريمة الكاملة لصدارة ترند جوجل بحكاية جريمة في الزمالك

بالصور

8 عصائر قد تحمي قلبك بشرط أن تنتبه من هذا الفخ

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد