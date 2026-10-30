مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض عدد من المباريات الهامه في الدوري المصري والكونفدرالية.



وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي :



كأس الرابطة الجولة :2 المقاولون 2 نوفمبر بالقاهرة

دور ال 32 كأس مصر :مع الفائز من النصر/ السكة الحديد 7 نوفمبر بالقاهرة

دورى الجولة 9: بيراميدز 23 نوفمبر بالقاهرة

كأس الكونفدرالية: دور المجموعات الجولة 1 خلال الفترة 27-29 نوفمبر

كأس الكونفدرالية: دور المجموعات الجولة 2 خلال الفترة 4-6 ديسمبر.

دوري الجولة 10: غزل المحلة 10 ديسمبر بالغربية

دوري الجولة 11: بترول أسيوط 15 ديسمبر بالقاهرة

كأس الكونفدرالية :دور المجموعات الجولة 3 خلال الفترة 18-20 ديسمبر

دوري الجولة 12 :سيراميكا كليوباترا 24 ديسمبر بالقاهرة

دوري الجولة 13: الاتحاد 29 ديسمبر بالقاهرة

دوري الجولة 14: الجونة 5 يناير بالغردقة

كأس الكونفدرالية :دور المجموعات الجولة 4 خلال الفترة 8-10 يناير

كأس الرابطة الجولة 4: الشرقية - إنبى 13 يناير بالقاهرة

كأس الكونفدرالية :دور المجموعات الجولة 5 خلال الفترة 15-17 يناير

كأس الرابطة الجولة 5: الجونة 20 يناير بالقاهرة

كأس الكونفدرالية: دور المجموعات الجولة 6 خلال الفترة 22-24 يناير

دوري الجولة 15 :السويس - بتروجيت 28 يناير بالقاهرة

دوري الجولة 16: البنك الاهلي 1 فبراير بالقاهرة

دوري الجولة 17 :المصري 6 فبراير بالإسكندرية

دوري الجولة 18: الجيش 12 فبراير بالقاهرة

دوري الجولة 19: دجلة 19 فبراير بالقاهرة