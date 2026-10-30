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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دودج تشارجر Mopar 2027 تنطلق بعدد محدود.. وماذا عن السعر؟

دودج تشارجر Mopar 2027
دودج تشارجر Mopar 2027
صبري طلبه

تستعد دودج لإضافة نسخة محدودة إلى عائلة تشارجر 2027، من خلال إصدار Mopar ’27 الذي يأتي احتفالاً بمرور 90 عاماً على تأسيس موبار، القسم المتخصص في قطع الغيار والتجهيزات والإكسسوارات لدى مجموعة ستيلانتس.

ويحمل الإصدار الجديد مجموعة من التعديلات التي تستهدف عشاق السيارات الأمريكية الرياضية، مع التركيز على استخدام ألياف الكربون وإضافة تفاصيل تصميمية تميزه عن النسخ القياسية.

دودج تشارجر Mopar 2027

وتكتسب السيارة أهمية إضافية بسبب محدودية إنتاجها، إذ قررت الشركة تصنيع 270 نسخة فقط للأسواق الأمريكية والكندية، مع اطلاقها عبر ثلاثة ألوان خارجية بواقع 90 سيارة لكل لون.

محركات دودج تشارجر Mopar 2027

يتوفر إصدار Mopar ’27 على نسختين من دودج تشارجر كوبيه ذات البابين، الأولى R/T المزودة بمحرك SIXPACK سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مع شاحني تيربو، وتبلغ قوته 420 حصاناً.

دودج تشارجر Mopar 2027

أما الاختيار الثاني من دودج تشارجر Mopar 2027 فيتمثل في Scat Pack Plus، التي تعتمد على المحرك نفسه بقوة تصل إلى 550 حصاناً، مع تجهيزات ميكانيكية أكثر تطوراً تشمل مكونات داخلية مقواة وشاحني  Garrett أكبر حجماً بقياس 54 ملم.

وتعتمد السيارتان على نظام دفع رباعي قياسي، مع إمكانية تحويل القوة إلى العجلات الخلفية عند الطلب، وتحقق نسخة Scat Pack Plus تسارعاً من الثبات إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.9 ثانية، بينما تحتاج نسخة R/T إلى 4.6 ثانية للوصول إلى السرعة نفسها.

دودج تشارجر Mopar 2027

سعر دودج تشارجر Mopar 2027 وتكلفة الحزمة الخاصة

حددت دودج السعر الرسمي لحزمة Mopar ’27 عند 10,995 دولاراً أمريكياً، وتُضاف هذه القيمة إلى سعر السيارة الأساسية سواء جرى اختيار فئة R/T أو Scat Pack Plus. 

وبالاستناد إلى أسعار الفئات المقدمة في الولايات المتحدة، يبدأ سعر تشارجر R/T من 49,995 دولاراً، ليصل مع الحزمة الخاصة إلى نحو 60,990 دولاراً، بينما تبدأ Scat Pack Plus من 59,990 دولاراً، وترتفع إلى 70,985 دولاراً بعد إضافة تجهيزات موبار، دون احتساب الضرائب والرسوم.

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