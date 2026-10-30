هيئة بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم بجزيرة لاوان الإيرانية
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم تعرض ناقلة نفط لهجوم على بعد 40 ميلا بحريا جنوب جزيرة "لاوان" الإيرانية.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها تلقت تقريرا يفيد بتعرض سفينة لضربة بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر (الجانب المينائي)، مما أدى إلى نشوب حريق على متنها.
وأفادت أن طاقم السفينة في أمان، ولم يتم الإبلاغ عن أي أي أثر بيئي في الوقت الحالي.
ونصحت الهيئة السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في الوقت الذي تجري فيه السلطات تحقيقاتها.