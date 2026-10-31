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محمد عبد المنعم يعود إلى حسابات حسام حسن بمنتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبد المنعم يعود إلى حسابات حسام حسن بمنتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ملامح اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا لمعسكر شهر نوفمبر المقبل، والذي يتخلله خوض مواجهتين أمام منتخب مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأكد شوبير أن محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس الفرنسي، سيكون ضمن قائمة المنتخب الوطني المنتظر إعلانها خلال الفترة المقبلة، بعدما استقر الجهاز الفني على استدعائه للمشاركة في المعسكر المقبل، في إطار استعدادات الفراعنة لمواصلة مشوارهم في التصفيات الأفريقية.

محمد عبد المنعم ضمن قائمة منتخب مصر في نوفمبر

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحاته ببرنامجه، أن حسام حسن حسم موقفه بشأن استدعاء محمد عبد المنعم، ليعود المدافع الدولي إلى حسابات المنتخب الوطني، استعدادًا للمباراتين المرتقبتين أمام مالاوي، والمقرر إقامتهما يومي 13 و17 نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تمثل عودة عبد المنعم إضافة مهمة لخط دفاع منتخب مصر، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستعانة بالعناصر صاحبة الخبرات الدولية، وتجهيز أفضل مجموعة من اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية خلال مواجهتي التصفيات.

موعد معسكر منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 9 نوفمبر المقبل، داخل مركز المنتخبات الوطنية، على أن يستمر حتى الانتهاء من المواجهتين أمام مالاوي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

25 لاعبًا في قائمة الفراعنة

ومن المنتظر أن تضم قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا، استعدادًا لخوض المباراتين، على أن يكشف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن عن الأسماء المختارة بشكل رسمي يوم 9 نوفمبر، بالتزامن مع انطلاق المعسكر.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة الذهاب بين مصر ومالاوي يوم 13 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تقام مباراة الإياب يوم 17 من الشهر ذاته على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي

منتخب مصر محمد عبدالمنعم اخبار الرياضة حسام حسن

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